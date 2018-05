Izbor iz programa TLC-a od 21. do 27. svibnja 2018.

PONEDJELJAK, 21.5.2018.

20.00 90 dana do vjenčanja: Dok nas smrt ne razdvoji?: Epizoda 5

(90 Days To Wed: Happily Ever After?: Episode 5)

Poslije 90 dana parovi nastavljaju sa zajedničkim životom. No dok se prisjećaju svega što je prethodilo tome, mladenci shvaćaju da im ni bračni život nije nimalo lakši.

UTORAK, 22.5.2018.

23.00 Još jedna žena za našeg muža: Epizoda 5

(Seeking Sister Wife: Too Much Wrong, And Not Enough Right...)

Spojevi u množini su komplicirani - što više ljudi, to više problema! Tri jedinstvene obitelji u raznim su fazama potrage, izlazaka ili uvođenja nove sestre-supruge u svoje živote.

SRIJEDA, 23.5.2018.

00.00 Sat za spašavanje života: Nevidljivo postaje vidljivo

(An Hour to Save Your Life: Making the Invisible Visible)

Istražite odluke s kojima se liječnici suočavaju tijekom prvog i najvažnijeg sata na intenzivnoj njezi uz kamere koje prate specijaliste i stručnjake na mjestu nesreće i u bolnici.

ČETVRTAK, 24.5.2018.

16.00 Moje veliko američko romsko vjenčanje: Dvostruko vjenčanje, dvostruki problemi (My Big Fat American Gypsy Wedding: Double Wedding, Double Trouble)

Dvije najbolje prijateljice planiraju dvostruko romsko vjenčanje sve dok jedna od svekrvi ne odluči učiniti sve što može kako bi spriječila sina da se oženi za osobu neromske krvi.

PETAK, 25.5.2018.

23.00 Neočekivano: Tinejdžerica, a trudna: Obiteljska stvar

(Unexpected: Teenage & Pregnant: A Family Affair)

15-godišnja Lexus misli da rađa, a trudna McKayla pokušava pronaći haljinu za maturalnu večer. Lillyna obitelj na zabavi upozna bebina oca.

SUBOTA, 26.5.2018.

18.00 Ljubav, požuda ili bijeg: Geraldine (Love, Lust or Run: Geraldine)

Geraldine je upraviteljica na jednom od fakulteta iz skupine Ivy League, no odijeva se kao dvadesetogodišnjakinja u rave klubu. Može li joj Stacy pomoći da se prikladno odjene?

NEDJELJA, 27.5.2018.

16.00 Diana: Tragedija ili izdaja?: Epizoda 1 (Diana: Tragedy Or Treason?: Episode 1)

Diana, Princeza od Walesa čija je smrt šokirala svijet, redefinirala je što znači biti dio kraljevske obitelji. Mogu li poslije 20 godina novi dokazi objasniti njezin život i smrt?