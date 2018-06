Izbor iz programa TLC-a od 4. do 10. lipnja 2018.

4.6.2018 PONEDJELJAK

21.00 Nespojivi: Epizoda 5 (The Undateables: Episode 5)

Richard je autist, no traga za ljubavlju. Igrač ragbija Tom ima Touretteov i Aspergerov sindrom i nema samopouzdanja kad su u pitanju djevojke. Kako će proći njihovi spojevi?

5.6.2018 UTORAK

21.00 Medij s Long Islanda: Epizoda 6: Drugi dio (Long Island Medium: Episode 6: Part Two)

Theresa Caputo prosječna je mama s Long Islanda, osim što razgovara s mrtvima. Za seansu s njom čeka se i do dvije godine jer je poznata kao žena koja skeptike pretvara u vjernike.

6.6.2018 SRIJEDA

18.00 Spašavanje ladanjskih kuća: Kuća Bantry (Country House Rescue: Bantry House)

Simon posjećuje okrug Cork u Irskoj gdje obitelj Shelswell-White treba poslovni plan kojim bi se riješila dugova, budući da se njihova kći priprema za preuzimanje imanja

7.6.2018 ČETVRTAK

21.00 Moj gojazan život: Benji & David (My 600lb Life: Benji & David's Story)

Braća Benji i David odrasli su na brzoj hrani. David ima 317 kg i ne može raditi, a Benji, koji sada teži 215 kg, boji se da ga čeka ista sudbina.

8.6.2018 PETAK

21.00 Dr. Christian će vas sada primiti: Epizoda 6 (Dr Christian Will See You Now: Episode 6)

21-godišnja Emma ima goleme grudi i osjeća se neugodno pa ne može naći dečka. Andrei stalno ispada kosa, što je rezultat kemoterapije kroz koju je prošla prije tri godine.

9.6.2018 SUBOTA

20.00 Debela i fantastična: Aloha, Buddy! (My Big Fat Fabulous Life: Aloha Buddy)

Da bi otišao na Havaje, Buddy treba nekog tko će mu pomoći da ostane 'čist'. Whitney smatra da ju je Glenn izdao, a Babs je ljubomorna na Glennovu bivšu djevojku Keiko.

10.6.2018 NEDJELJA

21.00 Šef slastičarnice: Valovi, lubenice i padovi (Cake Boss: Waves, Watermelons And Wipe Outs)

Vlasnik trgovine opreme za surfanje želi tortu za natjecanje u surfanju. Usto, Mauro poludi za dinjama zbog narudžbe za festival lubenica!