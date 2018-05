Izbor iz programa TLC-a od 7. do 13.5.2018

PONEDJELJAK, 7.5.2018.

21.00 Nespojivi: Epizoda 1 (The Undateables: Episode 1)

Poštar Sam ima Aspergerov sindrom, što je oblik autizma, pa se na spojevima uvijek čudno osjeća. Hoće li njegov spoj s Amy dovesti do njegovog prvog drugog spoja?

UTORAK, 8.5.2018.

19.00 Velika nevjera: Epizoda 13 (Alta Infedelta: Episode 13)

Kako se ponašaju prezreni ljubavnici kad otkriju da ih je partner izdao? Ova emisija rekonstruira izdaje, prevare, tajne i laži koje parove dovode do prekida.

SRIJEDA, 9.5.2018.

22.00 Moj debeli ljubimac: Dijeta prije vjenčanja (My Fat Pet: The Wedding Diet)

Travis pomaže Stelli da skine kilograme prije svadbe svojih vlasnika. Usto, obitelj Hernandez mora svog golemog boksera Peteyja prestati hraniti ostacima sa stola.

ČETVRTAK, 10.5.2018.

23.00 Sestre Romkinje: Na ranču izvan kontrole (Gypsy Sisters: On the Ranch, Off the Rails!)

S namjerom da postanu kaubojke, Romkinje se prihvaćaju posla na ranču zahvaljujući Dovie. No mogu li djevojke raditi zajedno kako bi postigle uspjeh?

PETAK, 11.5.2018.

20.00 Vratite me na staro: Epizoda 2 (Undo Me: Episode 2)

Današnji je svijet opsjednut željom za savršenim tijelom - što ponekad ima i jezovite posljedice. Katie Piper stiže u pomoć osobama koje žale zbog svojih estetskih odluka.

SUBOTA, 12.5.2018.

21.00 Nate & Jeremiah priskaču u pomoć: Kalifornijska moderna

(Nate & Jeremiah By Design: California Modern)

Dizajnerski dvojac Nate Berkus i Jeremiah Brent mijenjaju život kućevlasnicima koji su prekoračili budžet i rokove te njihove 'rupe bez dna' pretvaraju u remek-djela.

NEDJELJA, 13.5.2018.

22.00 Katie Price: Moj ludi život: Sasvim sama

(Katie Price: My Crazy Life: All By Myself)

Još uvijek potresen Katienom objavom, Kieran posjećuje prijatelja i lovi štakore na farmi. Za to vrijeme, Katie, tjerana osjećajem krivnje, priprema veliko iznenađenje.