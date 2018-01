izbor iz programa TLC-a za tjedan 01.01. – 07.01.

PONEDJELJAK, 01. SIJEČANJ 2018.

20.00 Il' se ženi il' se seli: To sam mogla biti ja

(The Spouse House: That Could Have Been Me)

Poslije iznenadnih zaruka svi slave. Novosti nagnaju Scotta i Tracy da stupe u probni brak.

UTORAK, 02. SIJEČANJ 2018.

20.00 Nastavljamo brojati: Novo udvaranje

(Counting On: A New Courtship)

Seewaldovi i Vuolovi nalaze se u San Antoniju. Joy počinje planirati vjenčanje, a Dillardovi su se smjestili u srednjoj Americi. Joe Kendri postavlja veliko pitanje.

SRIJEDA, 03. SIJEČANJ 2018.

21.00 Pola tuceta Hodgesovih: Puna kuća

(Hodges Half Dozen: It's A Full House)

Liz i Daniel napokon kući donose svoju petu bebu. Hranjenju na bočicu i mijenjanju pelena nikad kraja, pa im njihove majke dolaze pomoći.

ČETVRTAK, 04. SIJEČANJ 2018.

19.00 Blagoslovljeni kćerima: Dok Busbyja nema, petorke će se igrati!

(Surrounded By Daughters: While The Busbys Are Away The Quints Will Play!)

Adam i Danielle kreću za Nashville, a petorke ostaju s obitelji. No je li obitelj dorasla izazovu?

PETAK, 05. SIJEČANJ 2018.

22.00 Roditelji, oženite me!: Nikad nisam...

(Married by Mum and Dad: Never Have I Ever...)

Bethany i Bill priznaju da su zaljubljeni jedno u drugo. No "Tim Tahnee" ima loše vijesti. Devin i Ursula igraju igru "Nikad nisam...".

SUBOTA, 06. SIJEČANJ 2018.

18.00 Renatove torte i kolači: Epizoda 11

(Torte in Corso Con Renato: Episode 11)

Pridružite se talijanskom dizajneru torti Renatu Ardovinu koji s gledateljima dijeli svoje tajne ukrašavanja torti i kolača te pokazuje kako ispeći slastice pune ukrasnih detalja.

NEDJELJA, 07. SIJEČANJ 2018.

18.00 Vjenčanica iz snova - djeveruše: Neusklađena politika

(Say Yes to the Dress: Bridesmaids: Jarring Politics)

Mladenka Angie sanja o seoskom vjenčanju. No njezina sestra Carolina želi da njezina haljina za djeveruše bude puna šljokica i suprotstavlja se Angienoj opuštenoj viziji.