Izbor iz programa TLC-a za tjedan 02.04. – 08.04.

PONEDJELJAK, 02. TRAVANJ 2018.

21.00 Još jedna žena za našeg muža: Epizoda 3 (Seeking Sister Wife: Episode 3)

Spojevi u množini su komplicirani - što više ljudi, to više problema! Tri jedinstvene obitelji u raznim su fazama potrage, izlazaka ili uvođenja nove sestre-supruge u svoje živote.

UTORAK, 03. TRAVANJ 2018.

21.00 Moje veliko američko romsko vjenčanje: Epizoda 1

(My Big Fat American Gypsy Wedding: Episode 1)

Cearia je rastrgana između zaručnika Sama, koji nije Rom, i romskog rođaka Kylea, a putujuća mama Angie priprema zabavu na kojoj bi njezina 18-godišnja Jewel morala pronaći muža.

SRIJEDA, 04. TRAVANJ 2018.

19.00 Velika nevjera: Epizoda 5 (Alta Infedeltà: Episode 5)

Kako omalovaženi ljubavnici reagiraju kad saznaju da su ih njihovi partneri izdali? Ova emisija rekreira izdaje, tajne i laži koje su različite parove dovele do ruba.

ČETVRTAK, 05. TRAVANJ 2018.

21.00 Moj gojazan život: Priča Rene i Leeja (My 600lb Life: Rena & Lee's Story)

Poslije sastanka u barijatrijskom rehabilitacijskom centru 2006., Lee i Rena jako su se udebljali. Sada si po drugi put pokušavaju spasiti život.

PETAK, 06. TRAVANJ 2018.

21.00 Moja obitelj od 1400 kilograma: Za to se moraš boriti

(My 3000-lb Family: You Have To Fight For It)

Pred Chitokom je do sada najveći izazov: prvi put, poslije mnogo godina, pokušat će izići iz kuće. Drewova operacija samo što nije otkazana.

SUBOTA, 07. TRAVANJ 2018.

18.00 Renatove torte i kolači: Epizoda 20 (Torte in Corso Con Renato: Episode 20)

Pridružite se talijanskom dizajneru slastica Renatu Ardovinu koji će s vama podijeliti tajne o ukrašavanju kolača te vam demonstrirati kako izraditi ukusne i predivne poslastice.

NEDJELJA, 08. TRAVANJ 2018.

20.00 90 dana do vjenčanja: Prije 90 dana: Epizoda 12

(90 Days To Wed: Before The 90 Days: Line In The Sand)

Počnimo od samog početka! Prije zaručničke vize, prije prosidbe, pa čak i prije nego što su se parovi uopće upoznali: prije 90 dana.