Izbor iz programa TLC-a za tjedan 05.02. – 11.02.

PONEDJELJAK, 05. VELJAČE 2018.

20.00 Sedam malih Johnstona: Epizoda 1 (7 Little Johnstons: Episode 1)

Johnstonovi pripremaju zabavu u čast Jonahova i Lizina rođendana na kojoj ćemo upoznati Lizina "prijatelja" Jamesa. Liz je to posljednja prilika za partijanje prije operacije noge.

UTORAK, 06. VELJAČE 2018.

20.00 Nastavljamo brojati: Joy i Austin idu do oltara (Counting On: Joy And Austin Tie The Knot)

Poslije više mjeseci planiranja, stigao je dan Joyina vjenčanja. Obitelj i prijatelji okupili su se da ga proslave, a jednu gospođu na zabavi očekuje veliko iznenađenje.

SRIJEDA, 07. VELJAČE 2018.

19.00 Suci za stil: Država protiv Sloane B (Style By Jury: The People v Sloane B)

Staromodna zaposlena majka Sloane na suđenju je zbog zanemarivanja mode. Stručnjaci za preobražaje Louise Roe i Preston Konrad uskaču kako bi joj pomogli promijeniti stil.

ČETVRTAK, 08. VELJAČE 2018.

23.00 Zločeste maćehe: Smrtonosno pretvaranje (Evil Stepmothers: Deadly Role Play)

Čini se da je Anita zarobljena u nasilnom braku - sve dok se ne pojavi Robert. Poslije novog početka s njegovom obitelji, Anita novim pastorcima uskoro otkriva svoju mračnu stranu.

PETAK, 09. VELJAČE 2018.

20.30 Kada podignem veo: Epizoda 4 (Unveiled: Episode 4)

Rebecca je nezadovoljna svojim umecima u grudima i želi ih zamijeniti prije vjenčanja. Također želi operirati nos, no hoće li se rezultati svidjeti njezinu zaručniku Bishu?

SUBOTA, 10. VELJAČE 2018.

20.00 Nate & Jeremiah priskaču u pomoć: Novi tradicionalisti

(Nate & Jeremiah By Design: New Traditionalist)

Dok se njihova kći borila s karcinomom, poplava je uništila dom Azadeh i Moshena. Nate i Jeremiah pomažu im obnoviti dom, ali i život.

NEDJELJA, 11. VELJAČE 2018.

21.00 Šef slastičarnice: Roboti i jednorozi duginih boja

(Cake Boss: Robots And Rainbow Unicorns)

Buddy izrađuje tortu u obliku robota za gala zabavu u čast naprednog robota. Usto, Mary će ostvariti san petogodišnje djevojčice koja za svoj rođendan želi tortu-jednoroga.