Izbor iz programa TLC-a za tjedan 05.03. – 11.03.

PONEDJELJAK, 05. OŽUJAK 2018.

21.00 Katie Price: Moj ludi život: Hvala ti za glazbu

(Katie Price: My Crazy Life: Thank You For The Music)

Katieni snovi o glazbi rasplinu se po povratku iz Miamija, a razgovor s Tomom Zanettijem završava dramatično. Na redu je dobro, staro Priceyno natjecanje u pečenju kolača!

UTORAK, 06. OŽUJAK 2018.

20.00 Majstor ceremonije: Epizoda 4 (Il Boss Delle Cerimonie: Episode 4)

Ova živopisna serija vodi nas iza kulisa velikih i raskošnih napuljskih svadbi koje se održavaju u hotelu La Sonrisa, čiji je vlasnik vrlo upečatljivi Don Antonio Polese.

SRIJEDA, 07. OŽUJAK 2018.

20.00 Mladenke dive: Epizoda 4 (Diva Brides: Episode 4)

Rhiannon je vrlo zahtjevna i točno zna kakvo vjenčanje želi - no hoće li njezino ponašanje sve pokvariti? Usto, mladoženja Nathan u zadnji je čas zakazao operaciju nosa.

ČETVRTAK, 08. OŽUJAK 2018.

19.00 Vrhunska šopingholičarka: Paula, Lisa, Jen, Lauren

(Ultimate Shopper: Paula, Lisa, Jen, Lauren)

Četiri poznavateljice mode sučeljavaju se u tri stilistička zadatka, a odluke donosi žiri sastavljen od sjajnih stručnjaka: Holly Valance, Brix Smith-Start i Paula Harnetta.

PETAK, 09. OŽUJAK 2018.

20.00 Pola tuceta Hodgesovih: Epizoda 2 (Hodges Half Dozen: Diapergeddon)

Uz pomoć lijekova za plodnost, Liz i Daniel Hodges dobili su pet novih beba. Pratite Hodgesove koji se prilagođavaju životu kao osmeročlana obitelj.

SUBOTA, 10. OŽUJAK 2018.

18.00 Renatove torte i kolači: Epizoda 11 (Torte in Corso Con Renato: Episode 11)

Pridružite se talijanskom dizajneru slastica Renatu Ardovinu koji će s vama podijeliti tajne o ukrašavanju kolača te vam demonstrirati kako izraditi ukusne i predivne poslastice.

NEDJELJA, 11. OŽUJAK 2018.

21.00 Šef slastičarnice: Rudarska torta, ploveći Djedica i sestrinski makeoveri (Cake Boss: Mining Cake, Sailing Santa, And Sister Makeovers)

Poslije posjete starom rudniku cinka koji svijetli, ekipa pravi doista posebnu tortu. A sestre dobivaju kozmetičku injekciju.