Izbor iz programa TLC-a za tjedan 06.02. – 12.02.

PONEDJELJAK, 06. VELJAČE 2017.

19.00 Velika nevjera: Epizoda 1 (Alta Infedeltà: Episode 1)

Kako se ponašaju prezreni ljubavnici kad otkriju da ih je partner izdao? Ova emisija rekonstruira izdaje, prijevare, tajne i laži koje parove i veze dovode do krajnjih granica.

UTORAK, 07. VELJAČE 2017.

21.00 Jahački klub Katie Price: Epizoda 6 (Katie Price's Pony Club: Episode 6)

Dolazi finale ljetne sezone jahanja i djeca se natječu na polo kupu za mlade u uglednom polo klubu Royal County of Berkshire - no drama nije daleko.

SRIJEDA, 08. VELJAČE 2017.

20.00 Moj divovski život: Lindsayna godina (My Giant Life: The Year Of Lindsay)

Mladi bračni par Haleigh i Bryan bore se da stanu u malu garsonijeru. Katja, visoka 205 cm, i njezina supruga Julie žele obitelj, a visoka Lindsay planira svoju glumačku karijeru.

ČETVRTAK, 09. VELJAČE 2017.

21.00 Unakažena tijela: Epizoda 3 (Botched Up Bodies: Episode 3)

Dobili smo ekskluzivan pristup u poznati odjel za plastičnu kirurgiju u bolnici Chelsea i Westminster u Londonu. Vrhunski kirurzi ispravljat će zahvate koji su pošli po zlu.

PETAK, 10. VELJAČE 2017.

20.00 Vjenčanica iz snova - Kanada: Kajanje zbog kupnje (Say Yes to the Dress: Canada: Buyer's Remorse)

Mladenke koje se pokaju zbog impulzivne kupnje vjenčanice u lovu su na savršenu haljinu. Mogu li Miranda i Britney zaboraviti svoje prve haljine?

SUBOTA, 11. VELJAČE 2017.

21.00 Mala miss Atlante: Ostavi to na podu (Little Miss Atlanta: Leave It On The Floor)

Izbor ljepote za najsavršeniju 'breskvicu' nije tako sladak! Susreću se dvije oštre suparnice, jedna nepobijeđena i druga koja nikad nije pobijedila. No obje imaju agresivne majke.

NEDJELJA, 12. VELJAČE 2017.

17.30 Nešto posuđeno, nešto novo: Mladenka pod stresom

(Something Borrowed, Something New: Best Stressed Bride)

Pratimo mladenke koje tragaju za savršenom vjenčanicom, no uz jedan uvjet. Moraju se odlučiti između nove dizajnerske haljine ili prilagođene vjenčanice iz obiteljskog nasljeđa.