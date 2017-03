Izbor iz programa TLC-a za tjedan 06.03. – 12.03.

PONEDJELJAK, 06. OŽUJKA 2017.

22.00 Debela i fantastična: Epizoda 1 (My Big Fat Fabulous Life: I Wanna Be Fat)

Whitneyno uzbuđenje zbog plesnog maratona polako splašnjava kad shvati da njezino tijelo teško 170 kg nije onako zdravo kako je mislila.

UTORAK, 07. OŽUJKA 2017.

21.00 Roditelji, oženite me!: Epizoda 4 (Married by Mum and Dad: Episode 4)

Muškarci i žene koji nisu imali sreće u ljubavi odlučili su da im roditelji odaberu bračnog druga. Roditelji će se naći s potencijalnim udvaračima u nadi da će pronaći pravu osobu.

SRIJEDA, 08. OŽUJKA 2017.

21.00 Voli me bez obzira na sve: Epizoda 6 (Too Ugly For Love?: Episode 6)

Kayleigh ima alopeciju i gotovo je sasvim oćelavila. Što će se dogoditi kad iziđe na spoj s Paulom i to mu prizna? Breanne ima vitiligo - hoće li u Timu pronaći partnera?

ČETVRTAK, 09. OŽUJKA 2017.

23.00 Čudovišta u meni: Otmičari (Monsters Inside Me: Hijackers)

Istražujemo razorne učinke parazita u tijelu, uključujući parazitski meningitis i slučaj dječaka koji je oslijepio zbog svog psa.

PETAK, 10. OŽUJKA 2017.

20.00 Vjenčanica iz snova - Kanada: Generacijska očekivanja

(Say Yes to the Dress: Canada: Generations' Expectations)

Tiffany se nada da će u salonu pronaći haljinu koja joj se sviđa, a koja će istovremeno zadovoljiti zahtjeve njezine mame i bake.

SUBOTA, 11. OŽUJKA 2017.

20.00 Moje veliko američko romsko vjenčanje: Raskošno krštenje

(My Big Fat American Gypsy Wedding: Blingtastic Baptism)

Kao i većina Roma, Amanda i Chris Jones su iznimno religiozni. Nakon višegodišnje štednje, Chris je napokon prikupio novac potreban za krštenje o kakvom je oduvijek sanjao.

NEDJELJA, 12. OŽUJKA 2017.

19.00 Nevjerojatni porodi: Porod na vjenčanju (Outrageous Births: Wedding Crasher Baby)

Iznenadni porod prekida vjenčanje, a jedna žena rađa nakon automobilske nesreće. Upoznajemo i bebu koja se prije termina porodila kod kuće.