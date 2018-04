Izbor iz programa TLC-a za tjedan 09.04. – 15.04.

PONEDJELJAK, 09. TRAVANJ 2018.

18.00 Šef slastičarnice: Mamino rođendansko iznenađenje (Cake Boss: Momma's Birthday Surprise)

Ove sezone 'Šef slastičarnice' ide još dalje dok Buddy Valastro priprema naizgled nemoguće torte i zajedno s obitelji pokušava zadržati korak s brzim napretkom slastičarnice.

UTORAK, 10. TRAVANJ 2018.

20.00 Kada podignem veo: Epizoda 3 (Unveiled: Episode 3)

Udomiteljica i majka Karla želi povećati grudi samo dva mjeseca prije vjenčanja, a njezin zaručnik Liam sredio je zube i spreman je za fotografiranje.

SRIJEDA, 11. TRAVANJ 2018.

20.00 Mladenke dive: Epizoda 9 (Diva Brides: Episode 9)

Jaide voli zapovijedati i želi savršeno vjenčanje. Usto, Danielle je malena mladenka s velikom osobnošću: organizira vjenčanje na temu ragbija, a njezin zaručnik o tome nema pojma.

ČETVRTAK, 12. TRAVANJ 2018.

23.00 Sestre Romkinje: Bijesne šake (Gypsy Sisters: Fists Of Fury)

Sestre Stanley iz zapadne Virginije, najgordije su ciganke u Americi! Pratite Mellie Stanley iz 'Mog velikog američko-ciganskog vjenčanja' i njezinu obitelj koja se u sve miješa.

PETAK, 13. TRAVANJ 2018.

22.00 Moj ekstremni višak kože: Epizoda 4

(My Extreme Excess Skin: Brenda & Mellissa M.)

Pratite putovanja osoba koje žive s viškom kože, poslije ekstremnog gubitka kilograma, dok prolaze kroz transformacije cijelog tijela pomoću operacija za uklanjanje kože.

SUBOTA, 14. TRAVANJ 2018.

22.00 Neočekivano: Tinejdžerica, a trudna: Što se događalo poslije snimanja

(Unexpected: Teenage & Pregnant: Tell All)

Roditelji, bake i djedovi, prabake i pradjedovi iz serije razgovaraju o svojim pričama i govore o onome što se događalo nakon što bi kamere prestale snimati.

NEDJELJA, 15. TRAVANJ 2018.

19.00 Vjenčanica iz snova - UK: Mladenkin otac

(Say Yes To The Dress UK: The Father of the Bride Show)

Harriet strastveno voli modu i želi haljinu koja će se slagati s njezinim dizajnerskim cipelama, no njezin otac to ne odobrava, a Rebekah dolazi na posljednju probu.