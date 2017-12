Izbor iz programa TLC-a za tjedan 11.12. – 17.12.

PONEDJELJAK, 11. PROSINAC 2017.

21.00 Mali ljudi, veliki svijet: To je malo neobično

(Little People, Big World: It's A Little Awkward)

Jeremy i Audrey žele diskretnu zabavu za otkrivanje spola djeteta, no može ih omesti napetost u obitelji. Amy kreće u novi poslovni pothvat, a Matt se hvata novog projekta.

UTORAK, 12. PROSINAC 2017.

18.00 Buddy spašava slastičarnice: Slastičarnica 'Friendly Bake Shop'

(Bakery Boss: Friendly Bake Shop)

Friendly Bake Shop u Frankfortu, u državi New York, obiteljski je lokal kojemu prijeti zatvaranje. Buddy Valastro iz emisije 'Šef slastičarnice' ima zadaću udahnuti mu novi život.

SRIJEDA, 13. PROSINAC 2017.

23.00 Beba mijenja sve: Promjena plana

(Baby Changes Everything: Turning The Tables)

Krystal napada Jarrela zbog alimentacije i bolničkih računa, no on joj govori da je zauvijek završio s njom. Usto, Brooke kreće na izborno takmičenje u hrvanju.

ČETVRTAK, 14. PROSINAC 2017.

22.00 Vratite me na staro: Epizoda 1

(Undo Me: Episode 1)

Današnji je svijet opsjednut željom za savršenim tijelom - što ponekad ima i jezovite posljedice. Katie Piper stiže u pomoć osobama koje žale zbog svojih estetskih odluka.

PETAK, 15. PROSINAC 2017.

00.00 Čudovišta u meni: Smrt u tuđini

(Monsters Inside Me: Dying Abroad)

Mlada žena tijekom putovanja u Burkinu Faso iznenada dobiva snažne napade mučnine i dijareje. Hoće li uspjeti pronaći liječničku pomoć prije nego što bude prekasno?

SUBOTA, 16. PROSINAC 2017.

22.00 Od ružne do lijepe kuće: Epizoda 3

(Ugly House to Lovely House: Episode 3)

Mnogi od nas zaglavili su u kućama koje se stidimo nazvati domom. George Clarks pokazat će kako se i najružnija kuća može pretvoriti u dom kojim se ponosimo.

NEDJELJA, 17. PROSINAC 2017.

23.00 Potpuno razotkrivanje

(Baring It All)

Nakon što njegova prijateljica zbog raka izgubi dojku, fotograf David Jay fotografira niz žena od 18 do 35 godina koje su preživjele rak dojke. Rezultat je katarzičan i osnažujuć.