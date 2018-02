Izbor iz programa TLC-a za tjedan 12.02. – 18.02.

PONEDJELJAK, 12. VELJAČE 2018.

21.00 Katie Price: Moj ludi život: Velika prilika (Katie Price: My Crazy Life: The Big Break)

Kieran na Maldivima želi obnoviti zavjete s Katie, no najprije mora pronaći njezin vjenčani prsten. Usto, Katie debitira u holivudskom filmu.

UTORAK, 13. VELJAČE 2018.

20.00 Neobična vjenčanja: Epizoda 1 (Extraordinary Weddings: Episode 1)

Mlade parove Nicka i Sophie te Carly i Nellyja pogodile su bolesti i ozljede koje su im promijenile život. No oba su para odlučila prebroditi nedaće i krenuti do oltara.

SRIJEDA, 14. VELJAČE 2018.

20.00 Mladenke dive: Epizoda 1 (Diva Brides: Episode 1)

Pratimo zahtjevne buduće mladenke koje očajnički očekuju svoj veliki dan i ni pred čim ne prežu da bi ga dobile. No hoće li im njihovo zapovjedničko ponašanje ugroziti svadbu?

ČETVRTAK, 15. VELJAČE 2018.

21.00 Hitna pomoć: Epizoda 7 (Ambulance: Episode 7)

Bolničari moraju pomoći mladiću koji prijeti da će se ubiti i koji se predozirao svojim lijekom. Usto, pozvali su ih da pomognu jednom alkoholičaru.

PETAK, 16. VELJAČE 2018.

21.00 90 dana do vjenčanja: Epizoda 13 (90 Days to Wed: Episode 13)

Zahvaljujući zaručničkim vizama stranci odlaze u SAD da bi 90 dana živjeli sa svojim partnerima, nakon čega se moraju vjenčati ili napustiti zemlju.

SUBOTA, 17. VELJAČE 2018.

21.00 Upoznajte Putmanove: Reinkarniranje američke obitelji

(Meet The Putmans: Reincarnating The American Family)

Natjecanje u pripravljanju hamburgera dovodi do neočekivanih vijesti. Usto, cijela obitelj nestrpljivo očekuje 26-og Putmana.

NEDJELJA, 18. VELJAČE 2018.

18.00 Vjenčanica iz snova - UK: Epizoda 3

(Say Yes To The Dress UK: Team Ballgown Or Team Fishtail?)

Amy dolazi u trgovinu sa svojom svitom i mora birati između vjenčanice sirena kroja i balske haljine. Usto, stidljiva Alice želi perlice i šljokice - može li naći savršenu haljinu?