Izbor iz programa TLC-a za tjedan 12.03. – 18.03.

PONEDJELJAK, 12. OŽUJAK 2018.

21.00 Lijepe male misice: Epizoda 1 (Pretty Little Pageant Queens: Episode 1)

Prije deset godina natjecanja ljepote za britanske mališane nisu postojala. No sada su napokon tu i možemo gledati britanske slatkice kako se gegaju po svojim blještavim pistama.

UTORAK, 13. OŽUJAK 2018.

23.00 Hitna pomoć: Epizoda 4 (Ambulance: Episode 4)

Doživjet ćete londonsku službu Hitne pomoći u sasvim novom svjetlu: od kontrolne sobe do bolničara. Kada dođe do nesreće, moraju reagirati u roku od osam minuta.

SRIJEDA, 14. OŽUJAK 2018.

00.00 Unakažena tijela: Epizoda 1 (Botched Up Bodies: Episode 1)

Kozmetički su zahvati dosta česti u Engleskoj, no što se događa kad nešto pođe po zlu? Pratite tim vrhunskih plastičnih kirurga koji popravljaju neuspjele kozmetičke zahvate.

ČETVRTAK, 15. OŽUJAK 2018.

20.00 Nevjerojatni porodi Katie Piper (Katie Piper's Extraordinary Births)

Katie Piper nalazi se s budućim roditeljima kako bi raspravili o različitim pristupima modernom porodu, od konvencionalnog do iznenađujućeg i nevjerojatnog.

PETAK, 16. OŽUJAK 2018.

21.00 Moja obitelj od 1400 kilograma: Počinje obiteljsko putovanje

(My 3000-lb Family: The Family Journey Begins)

Pretili rođaci Naomi, Drew i Chitoka doslovno se prežderavaju. ''Mama'' Beverly odlučila se na kirurško odstranjivanje sala da bi i ostale natjerala na to.

SUBOTA, 17. OŽUJAK 2018.

19.00 Butik za mladenke s oblinama: Epizoda sa Zarom

(Curvy Brides Boutique: The Zara Episode)

Zara želi zablistati, no budući da još nikada nije nosila haljinu, ne osjeća se ugodno. Jo i Al moraju joj pomoći da se osjeća kao prava dama.

NEDJELJA, 18. OŽUJAK 2018.

18.00 Vjenčanica iz snova - UK: Epizoda 11

(Say Yes To The Dress UK: Episode 11)

Vizažistica Cassie voli glumicu Kristen Stewart iz trilogije Sumrak pa želi haljinu koja će je pretvoriti u vampirsku princezu, a muškobanjasta Crystal želi izgledati ženstvenije.