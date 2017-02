Izbor iz programa TLC-a za tjedan 13.02. – 19.02.

PONEDJELJAK, 13. VELJAČE 2017.

22.00 Uklete ludnice: Zatvor Pauly (Ghost Asylum: Pauly Jail)

TWC istražuju zloglasni zatvor Pauly. Izgrađen u 1800-ima, u povijesti je poznat po rasnim predrasudama i neautoriziranim smaknućima među kojima je i spaljivanje živog zatvorenika.

UTORAK, 14. VELJAČE 2017.

21.00 Roditelji, oženite me!: Epizoda 1 (Married by Mum and Dad: Episode 1)

Muškarci i žene koji nisu imali sreće u ljubavi odlučili su svoj ljubavni život i svoju budućnost staviti u ruke ljudi koji ih najbolje poznaju: svojih roditelja.

SRIJEDA, 15. VELJAČE 2017.

19.00 Velika nevjera: Epizoda 15 (Alta Infedeltà: Episode 15)

Kako se ponašaju prezreni ljubavnici kad otkriju da ih je partner izdao? Ova emisija rekonstruira izdaje, prijevare, tajne i laži koje parove i veze dovode do krajnjih granica.

ČETVRTAK, 16. VELJAČE 2017.

22.00 Čudovišta u meni: Nešto mi živi u koljenu?!

(Monsters Inside Me: There's Something Living in My Knee?!)

Nakon misterioznog razvoja bolesti četverogodišnjak se utapa u vlastitoj sluzi, dok iza rane na koljenu sedmogodišnjaka stoji gadan uzrok.

PETAK, 17. VELJAČE 2017.

20.00 Vjenčanica iz snova - Kanada: Jedna mora pobijediti

(Say Yes to the Dress: Canada: The One To Beat)

Kraljica ljepote Aurajoy želi haljinu koja će joj istaknuti obline, dok je Cheryl rastrzana između haljine za koju se već bila odlučila i jedne koja je tek ušla u igru.

SUBOTA, 18. VELJAČE 2017.

20.00 Oteti odmori: Maldivi (Holiday Hijack: The Maldives)

Dva para otkriju mračnu stranu Maldiva, jednog od najpopularnijih romantičnih mjesta na svijetu, kad ih otme mjesni par koji ih tjera da rade na otoku.

NEDJELJA, 19. VELJAČE 2017.

00.00 Dvoje na milijun: Staklene djevojke (Two in a Million: Girls Made of Glass)

21-godišnje Tiffany i Destiny nikad se nisu upoznale, ali obje žive s bolešću osteogenesis imperfecta. Odlučile su krenuti na putovanje koje nisu smatrale mogućim.