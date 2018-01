Izbor iz programa TLC-a za tjedan 15.01. – 21.01.

PONEDJELJAK, 15. SIJEČANJ 2018.

18.00 Šef slastičarnice: Motocikli, Manhattan i loše ponašanje

(Cake Boss: Motorcycles, Manhattanites & Misbehaving)

Buddy treba pripremiti tortu za Hells Angels s Long Islanda. Radi i na torti na temu čajanke za skupinu pripadnika visokog društva.

UTORAK, 16. SIJEČANJ 2018.

19.00 Ljubav, požuda ili bijeg: Deanna (Love, Lust or Run: Deanna)

Deanna je djevojka iz Jerseya koja voli blještavilo i glamur. Došla je kod Stacy jer je napokon spremna ući u poslovni svijet, a za to se ipak mora malo dotjerati.

SRIJEDA, 17. SIJEČANJ 2018.

00.00 Čudovišta u meni: Oteli su mi očnu jabučicu (Monsters Inside Me: They Hijacked My Eyeball)

Jedna infekcija izjeda nogu tinejdžera, druga napada par i uništava im život, dok pritajeni crvi preuzimaju očnu jabučicu osmogodišnje djevojčice.

ČETVRTAK, 18. SIJEČANJ 2018.

22.00 Vratite me na staro: Epizoda 6 (Undo Me: Episode 6)

Katie upoznaje ženu koja želi ugraditi implantat u usne i osobu koja žali zbog svoje operacije. Jordan je prošla kroz brojne postupke, a sve kako bi izgledala poput Kim Kardashian.

PETAK, 19. SIJEČANJ 2018.

20.30 Kada podignem veo: Epizoda 1 (Unveiled: Episode 1)

Buduća mladenka Sam spremna je za kozmetičke zahvate prije vjenčanja. No hoće li sve proći 'u dobru ili u zlu'?

SUBOTA, 20. SIJEČANJ 2018.

19.00 Najbolji kuhar, najgori kuhar: Tony i Ollie (Best Chef, Worst Chef: Tony & Ollie)

Vrhunski chefovi pokušat će u samo tri tjedna šestero kuhara iz restorana brze hrane pretvoriti u majstore kuhinje dostojne Michelinovih zvjezdica. Hoće li uspjeti?

NEDJELJA, 21. SIJEČANJ 2018.

20.00 Moj debeli ljubimac: Mlitavi Tabby i zdepasta čivava

(My Fat Pet: Flabby Tabby And Chunky Chihuahua)

Travisova stručnost stavljena je na kušnju kada ga pozovu da pomogne mački teškoj 12 kg koja, ukoliko nema stalan pristup hrani, naprosto poludi.