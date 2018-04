Izbor iz programa TLC-a za tjedan 16.04. – 22.04.

PONEDJELJAK, 16. TRAVANJ 2018.

22.00 Božica kose: A gdje ćemo poslije frizure? (Hair Goddess: Where Do We Go From Hair?)

Posao u New Yorku ide sve bolje, pa Christina testira Victoriju da bi odlučila o njezinoj budućnosti u salonu. Transrodni klijent dobiva novu frizuru koja će mu promijeniti život.

UTORAK, 17. TRAVANJ 2018.

00.00 Moja gola tajna: Laura (My Naked Secret: Laura)

Laura (29) ima tubularne grudi zbog kojih ne može dojiti. Sada pokušava obnoviti uništeno samopouzdanje. No, hoće li joj operacija pomoći u mjeri u kojoj se nada?

SRIJEDA, 18. TRAVANJ 2018.

22.00 Moj debeli ljubimac: Bog sala (My Fat Pet: Thor God Of Blubber)

Travis mora promijeniti okruženje pretile mačke koja ima zdravstvenih problema. Također daje savjete roditeljima koji se odnose previše zaštitnički prema svom 20 kg teškom psu.

ČETVRTAK, 19. TRAVANJ 2018.

16.00 Medij s Long Islanda: Slavni duh (Long Island Medium: Celebrity Spirit)

Pratite vidovnjakinju Theresu Caputo i njezinu živahnu obitelj. S listom čekanja dugom dvije godine, Theresa je mnoge skeptike preobratila u vjernike.

PETAK, 20. TRAVANJ 2018.

21.00 Moja obitelj od 1400 kilograma: Veliko otkrivanje (My 3000-lb Family: The Big Reveal)

Nakon godina provedenih u krevetu, Chitoka je napokon spremna za operaciju. Usto, rođaci pokazuju svoje šokantne transformacije na Beverlynoj rođendanskoj zabavi.

SUBOTA, 21. TRAVANJ 2018.

20.00 Debela i fantastična: Spasi me (My Big Fat Fabulous Life: Rescue Me)

Whitney je spremna za turneju na koju odlazi kao jedna od plesačica, a zadržava je samo njezina tajna ljubav. Usto, imaju li Buddy i Heather probleme koji se ne mogu riješiti?

NEDJELJA, 22. TRAVANJ 2018.

21.00 Vjenčanica iz snova: svadbeni SOS: Kauč je živi pijesak

(Say Yes: Wedding SOS: The Couch Is Quicksand)

Lisa i Vinny odlučili su se vjenčati, no vrijeme vole provoditi na kauču i nemaju se vremena fokusirati na sebe. Može li ih stilist George Kotsiopoulos natjerati da malo živnu?