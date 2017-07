Izbor iz programa TLC-a za tjedan 17.07. – 23.07.

PONEDJELJAK, 17. SRPNJA 2017.

20.00 Moja čudna trudnoća: Lauren, Silvia i Katja (Extraordinary Pregnancies: Lauren, Silvia and Katja)

Lauren je prije dvije godine u automobilskoj nesreći izgubila dva uda. Sada je trudna i ponovno uči kako se brinuti o sebi i svojoj obitelji.

UTORAK, 18. SRPNJA 2017.

00.00 Moj ekstremni višak kože: Ariel i Chantae (Skin Tight: Ariel And Chantae)

Ariel ima samo 23 godine, a već je izgubila 118 kg. Chantae želi ponovno uživati u životu nakon što je izgubila 101 kg. Konačni je korak uklanjanje viška kože.

SRIJEDA, 19. SRPNJA 2017.

21.00 Dr. Christian će vas sada primiti: Epizoda 3 (Dr Christian Will See You Now: Episode 3)

Dr. Chris i njegov vrhunski tim medicinskih stručnjaka pružaju jedinstvene i dogovorene usluge, prilagođene potrebama svih pacijenata, u njegovoj novoj, najmodernijoj klinici.

ČETVRTAK, 20. SRPNJA 2017.

21.00 Moj gojazan život: Gdje su sada?: Brittani & Sean (My 600lb Life: Where Are They Now?: Brittani & Sean)

Brittani je skinula 140 kg i mora izdržati cijeli niz teških operacija uklanjanja kože. Dr. Now smatra da Seanova majka predstavlja prepreku za Seanov daljnji gubitak kilograma.

PETAK, 21. SRPNJA 2017.

22.00 Paranormalni pritvor: Vila Kreischer (Paranormal Lockdown: Kreischer Mansion)

Nick i Katarina traže odgovore na pitanje tko opsjeda zloglasni Kreischer Mansion. Legenda kaže da se krajem 19. stoljeća u toj kući održalo nekoliko seansi prizivanja duhova.

SUBOTA, 22. SRPNJA 2017.

21.00 Nate & Jeremiah priskaču u pomoć: Belgijska priroda

(Nate & Jeremiah By Design: Belgian Countryside)

Stručnjaci za dizajn interijera, Nate Berkus i njegov suprug Jeremiah Brent spašavaju par koji živi usred svoje vlastite, pogubne građevinske zone.

NEDJELJA, 23. SRPNJA 2017.

23.00 Ukleto: Epizoda 15 (A Haunting: Ghost Protector)

Ponekad se na najbanalnijim mjestima skriva pravo zlo. Poslušajte najstrašnije priče o natprirodnim aktivnostima kroz očaravajuća iskustva iz prve ruke.