izbor iz programa TLC-a za tjedan 19.02. – 25.02.

PONEDJELJAK, 19. VELJAČE 2018.

22.00 Beba mijenja sve: Promjena plana

(Baby Changes Everything: Turning The Tables)

Krystal napada Jarrela zbog alimentacije i bolničkih računa, no on joj govori da je zauvijek završio s njom. Usto, Brooke kreće na izborno takmičenje u hrvanju.

UTORAK, 20. VELJAČE 2018.

20.00 Majstor ceremonije: Ciao, Don Antonio (Il Boss Delle Cerimonie: Ciao Don Antonio)

Poslije smrti omiljenog stručnjaka za svadbe, Antonija Polesea, obitelj i prijatelji okupljaju se u dvorcu da bi proslavili njegov život.

SRIJEDA, 21. VELJAČE 2018.

23.00 Casey Anthony: Američko ubojstvo: Plitki grob

(Casey Anthony: An American Murder Mystery: A Shallow Grave)

Počinje suđenje Casey Anthony i obrana iznosi šokantne navode o Caylee i Caseynom ocu, dok tužiteljstvo iznosi teorije o tome kako je Caylee umrla.

ČETVRTAK, 22. VELJAČE 2018.

00.00 Sramotna tijela: Uživo iz klinike: Epizoda 5

(Embarrassing Bodies: Live from the Clinic: Episode 5)

Liječnicima se u studiju pridružuje urolog Paul Anderson, koji će ponovno s muškarcima razgovarati o problemima vezanim uz penis i testise.

PETAK, 23. VELJAČE 2018.

21.00 90 dana do vjenčanja: Epizoda 15

(90 Days to Wed: Episode 15)

Zahvaljujući zaručničkim vizama stranci odlaze u SAD da bi 90 dana živjeli sa svojim partnerima, nakon čega se moraju vjenčati ili napustiti zemlju.

SUBOTA, 24. VELJAČE 2018.

19.00 Fantastična braća pekari: Cotswolds (The Fabulous Baker Brothers: Cotswolds)

Tom i Henry su na domaćem terenu, te za bistro The Chestnut Tree u središtu živopisnog Bourton-on-the-Watera pripremaju riblju paštetu, poslasticu od fazana i tortice od kruške.

NEDJELJA, 25. VELJAČE 2018.

19.00 Vjenčanica iz snova: Epizoda 1 (Say Yes to the Dress: Episode 1)

Pogledat ćemo kako funkcionira svjetski poznati salon vjenčanica Kleinfeld's Bridal, dok Randy i njegov tim buduće mladenke upoznaju s novim savjetnicima i novim vjenčanicama.