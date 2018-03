Izbor iz programa TLC-a za tjedan 19.03. – 25.03.

PONEDJELJAK, 19. OŽUJAK 2018.

21.00 Još jedna žena za našeg muža: Jesu li tri žene bolje od jedne?

(Seeking Sister Wife: Are Three Wives Better Than One?)

Po dolasku nove supruge, svi Brineyi počinju zajedno živjeti. Poslije prekida, obitelj Snowden ponovo nekog traži, a obitelj Alldredge traži treću ženu.

UTORAK, 20. OŽUJAK 2018.

23.00 Nevjerojatni hitni slučajevi: Iznenadni napadi (Outrageous Emergency: Surprise Attacks)

Djelatnici hitnih službi susreću se s doslovno bolnim izazovima, u rasponu od starije žene u nevolji do psa koji po svaku cijenu štiti svoju obitelj.

SRIJEDA, 21. OŽUJAK 2018.

17.30 Vjenčanica iz snova - djeveruše: Sestrinstvo i živahne sestre

(Say Yes to the Dress: Bridesmaids: Sorority Sisters and Sassy Sisters)

Mladenkina svita podijeljena je nakon što se prijateljice iz sestrinstva okome na njezine prijateljice iz djetinjstva. Dvije sestre koje se udaju svađaju se oko iste vjenčanice.

ČETVRTAK, 22. OŽUJAK 2018.

20.00 Tina Malone: Trudna u pedesetoj (Tina Malone: Pregnant at 50)

Tina Malone, zvijezda serije 'Besramnici', odlučila je u 50. godini života imati dijete s muškarcem kojeg voli. Pratite uspone i padove na njezinom putovanju prema ostvarenju sna.

PETAK, 23. OŽUJAK 2018.

22.00 Moj ekstremni višak kože: Julie N. i Andrew (My Extreme Excess Skin: Julie N. And Andrew)

Pratite putovanja osoba koje žive s viškom kože, poslije ekstremnog gubitka kilograma, dok prolaze kroz transformacije cijelog tijela pomoću operacija za uklanjanje kože.

SUBOTA, 24. OŽUJAK 2018.

20.00 90 dana do vjenčanja: Prije 90 dana: Epizoda 7

(90 Days To Wed: Before The 90 Days: Baby I'm Worth It)

Počnimo od samog početka! Prije zaručničke vize, prije prosidbe, pa čak i prije nego što su se parovi uopće upoznali: prije 90 dana.

NEDJELJA, 25. OŽUJAK 2018.

21.00 To je život: Šokantne vijesti i Ljubav na prvi pogled

(This is Life: Shocking News and Love At First Sight)