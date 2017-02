Izbor iz programa TLC-a za tjedan 20.02. – 26.02.

PONEDJELJAK, 20. VELJAČE 2017.

21.00 Ja sam Jazz: obiteljska promjena: Suočena s mržnjom (I Am Jazz: Confronted With Hate)

Jazz gostuje u radijskoj emisiji, no dobiva pozive pune mržnje. Odlazi na sastanak podrške transrodnim osobama gdje čuje šokantne detalje o tranziciji svoje prijateljice Noelle.

UTORAK, 21. VELJAČE 2017.

21.00 Roditelji, oženite me!: Vidimo se na oltaru (Married by Mum and Dad: Meet Me At The Altar)

Devinovi roditelji pronašli su mu ženu, no on i predobro poznaje organizatoricu vjenčanja. Bethany je sve napetija, a Marissin tata djevojku s kojom izlazi vodi u streljanu.

SRIJEDA, 22. VELJAČE 2017.

21.00 Voli me bez obzira na sve: Epizoda 4 (Too Ugly For Love?: Episode 4)

Većini ljudi potraga za ljubavlju može biti zastrašujuća. No za samce s tajnim zdravstvenim stanjima, potraga za potencijalnim partnerom može se činiti gotovo nemogućom.

ČETVRTAK, 23. VELJAČE 2017.

00.00 Sramotna tijela: Brighton (Embarrassing Bodies: Brighton)

Liječnici iz emisije Sramotna tijela pomažu novim hrabrim pacijentima, uz geslo 'nema srama, svi smo mi jednaki'. Ian nakon gubitka kilograma ima veliki višak kože.

PETAK, 24. VELJAČE 2017.

17.30 Vjenčanica iz snova: Ljubavna veza (Say Yes to the Dress: Love Connection)

Julie-Ann i suprug Evan dolaze u salon odabrati haljinu za svečanost obnove zavjeta. Carol želi čuti kćerino mišljenje prilikom odabira vjenčanice za svoje drugo vjenčanje.

SUBOTA, 25. VELJAČE 2017.

19.00 Djeca tajkuni (Kid Tycoons)

Troje motivirane djece poduzetnika daju sve od sebe da bi svoje obiteljske poslove pretvorili u carstva. No kad ti je šef vlastito dijete, uvijek dolazi do drame!

NEDJELJA, 26. VELJAČE 2017.

22.00 Rekonstrukcija lica (Rebuilding Faces)

Mike Mills i James O'Neal imaju teško izobličena lica - u jednom je slučaju kriv rat, a u drugom priroda. Dvoje kirurga pokušat će im pomoći da se vrate normalnom životu.