Izbor iz programa TLC-a za tjedan 22.01. – 28.01.

PONEDJELJAK, 22. SIJEČANJ 2018.

22.00 Beba mijenja sve: Golema tuga

(Baby Changes Everything: The Ultimate Heartbreak)

Nakon napetog iščekivanja Jarrel napokon dobiva rezultate testa očinstva. Usto, Tyson prvi put ostaje sam sa četvorkama.

UTORAK, 23. SIJEČANJ 2018.

21.00 90 dana do vjenčanja: Prije 90 dana: Epizoda 14

(90 Days To Wed: Before The 90 Days Tell All: Episode 14)

Počnimo od samog početka! Prije zaručničke vize, prije prosidbe, pa čak i prije nego što su se parovi uopće upoznali: prije 90 dana.

SRIJEDA, 24. SIJEČANJ 2018.

23.00 Tina Malone: Trudna u pedesetoj (Tina Malone: Pregnant at 50)

Tina Malone, zvijezda serije 'Besramnici', odlučila je u 50. godini života imati dijete s muškarcem kojeg voli. Pratite uspone i padove na njezinom putovanju prema ostvarenju sna.

ČETVRTAK, 25. SIJEČANJ 2018.

22.00 Unakaženi u inozemstvu (Botched Up Abroad)

Tisuće Britanaca svake godine odlaze u inozemstvo na estetske zahvate koji sve češće završavaju neuspješno. Britanski kirurzi moraju ispraviti posljedice tih neuspjelih postupaka.

PETAK, 26. SIJEČANJ 2018.

16.30 Medij s Long Islanda: Obiteljska fotografija

(Long Island Medium: The Family Photo)

Lisa je izgubila brata u prometnoj nesreći i želi opet s njim porazgovarati; može li joj Theresa pomoći da stupi u kontakt? Stigao je i trenutak za snimanje obiteljske fotografije.

SUBOTA, 27. SIJEČANJ 2018.

19.00 Fantastična braća pekari: Blackpool (The Fabulous Baker Brothers: Blackpool)

Braća Tom, po zanimanju pekar, i Henry, kuhar koji vodi specijaliziranu mesnicu, uvode gledatelje u svijet vrhunske kuhinje te otkrivaju tajne majstora pekarstva.

NEDJELJA, 28. SIJEČANJ 2018.

22.00 Božica kose: Propalo otvorenje (Hair Goddess: Failure To Launch)

Ekipa se priprema za veliko otvaranje, no hoće li se prigodna zabava uopće održati? Usto, Christina pomaže klijentici kojoj se kosa prorijedila.