Izbor iz programa TLC-a za tjedan 23.01. – 29.01.

PONEDJELJAK, 23. SIJEČNJA 2017.

20.00 Nastavljamo brojati: Duggarovi u divljini (Counting On: Duggars In The Wild)

Nakon zastrašujućeg susreta s noćnim posjetiteljem, braća i sestre Duggar nastavljaju obuku u divljini. Jill i Derick slave svoju drugu godišnjicu braka.

UTORAK, 24. SIJEČNJA 2017.

22.00 Šokantne obiteljske tajne: Epizoda 4 (Shocking Family Secrets: Episode 4)

Rick osjeća tugu na satovima glazbe, Travisovi bizarni zdravstveni problemi ukazuju na njegovu šokantnu prošlost, a Patrickov rodni grad više od 30 godina skriva tajnu od njega.

SRIJEDA, 25. SIJEČNJA 2017.

21.00 Buddyjev obiteljski odmor: Epizoda 7 (Buddy's Family Vacation: Episode 7)

Buddy Valastro i njegova obitelj nastavljaju svoj godišnji odmor. U Alabami otkrivaju lokalne specijalitete poput bijelog umaka za roštilj, mini krafni i slasne torte od jagoda.

ČETVRTAK, 26. SIJEČNJA 2017.

21.00 Unakažena tijela: Epizoda 1 (Botched Up Bodies: Episode 1)

Kozmetički su zahvati dosta česti u Engleskoj, no što se događa kad nešto pođe po zlu? Pratite tim vrhunskih plastičnih kirurga koji popravljaju neuspjele kozmetičke zahvate.

PETAK, 27. SIJEČNJA 2017.

19.00 Moj gojazan život: Gdje su sada?: Melissa i Ashley

(My 600lb Life: Where Are They Now?: Melissa and Ashley)

Mellissi neočekivana trudnoća ne pada lako. Ashley posustaje u borbi s gubitkom kilograma te je u potrazi za novim nadahnućem koje će je vratiti na pravi put.

SUBOTA, 28. SIJEČNJA 2017.

20.00 Opsesija mog djeteta: Epizoda 1 (My Kid's Obsession: Episode 1)

Najmlađi svjetski kolekcionari su opsjednuti! Pratite ih dok traže željene predmete i procjenjuju vrijednost svog ulova te ocijenite koliko doista znaju o svojim zbirkama.

NEDJELJA, 29. SIJEČNJA 2017.

17.30 Nešto posuđeno, nešto novo: Tko će nositi sari? (Something Borrowed, Something New: Whose Sari Now)

Mladenka mora odlučiti hoće li na skorašnjem vjenčanju odjenuti posve novu haljinu ili vjenčanicu koju joj je namijenila majka. Voditelji su Kelly Nishimoto i Sam Saboura.