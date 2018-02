Izbor iz programa TLC-a za tjedan 26.02. – 04.03.

PONEDJELJAK, 26. VELJAČE 2018.

15.00 Odbjegli Amiši: Neželjena istina: 1. Dio (Breaking Amish: The Shunning Truth: Part 1)

Michelle Beadle razgovara s ekipom serije „Odbjegli Amiši". Ponovno se okupljaju ne bi li raščistili sve što se događalo tijekom zajedničkog boravka u New Yorku.

UTORAK, 27. VELJAČE 2018.

23.00 JonBenét: Tajna jednog američkog ubojstva: Ubojica na slobodi

(JonBenét: An American Murder Mystery: A Killer On The Loose)

Neriješeno ubojstvo 6-godišnje kraljice ljepote JonBenét Ramsey pokrenulo je najskuplju istragu u povijesti. Predstavljamo vam nove dokaze, a vi pogledajte kako je sve počelo.

SRIJEDA, 28. VELJAČE 2018.

19.00 Modni izazov: Luda zamjena za bake (Dare to Wear: A Rocker Granny Swap)

Seksi rock pjevačica s pretjerano odvažnim dnevnim stilom i učiteljica za djecu s posebnim potrebama koja se skriva iza neugledne odjeće zamijenit će odjeću na 24 sata.

ČETVRTAK, 01. OŽUJAK 2018.

21.00 Medij s Long Islanda: Seanse sa zvijezdama (Long Island Medium: Reading The Stars)

Theresa ima emotivne seanse sa slavnima. Televizijska ikona, Kelsey Grammer, ponovno se susreće s mrtvom sestrom, a pjevaču 'Sugar Raya', Marku McGrathu, javio se otac.

PETAK, 02. OŽUJAK 2018.

19.00 Modni izazov: Romantična sportska zamjena (Dare to Wear: A Sporty Flirty Swap)

Emma je u tridesetima i zarobljena je u tinejdžersku odjeću, a Amanda je profesorica tjelesnog odgoja u srednjoj školi. Zamijenit će odjeću na 24 sata.

SUBOTA, 03. OŽUJAK 2018.

22.00 Neočekivano: Tinejdžerica, a trudna: Obiteljska stvar

(Unexpected: Teenage & Pregnant: A Family Affair)

15-godišnja Lexus misli da rađa, a trudna McKayla pokušava pronaći haljinu za maturalnu večer. Lillyna obitelj na zabavi upozna bebina oca.

NEDJELJA, 04. OŽUJAK 2018.

19.00 Vjenčanica iz snova: Epizoda 2 (Say Yes to the Dress: Episode 2)

U vrhunskom svadbenom salonu 'Kleinfeld's Bridal' na Manhattanu, Randy i njegov tim budućim nevjestama predstavljaju nove savjetnike i nove haljine.