Izbor iz programa TLC-a za tjedan 26.03. – 01.04.

PONEDJELJAK, 26. OŽUJAK 2018.

22.00 Božica kose: Sestrinska svađa (Hair Goddess: Sister Showdown)

Zabava u čast otvaranja salona dovedena je u pitanje kad se ulica zatvori zbog prosvjeda. Jenn dogovara važan posao za Christinu, no sestre se posvađaju zbog salona.

UTORAK, 27. OŽUJAK 2018.

16.30 Medij s Long Islanda: Ponovno okupljanje skupine

(Long Island Medium: Getting the Band Back Together)

Dok pomaže u prikupljanju novca za prijatelja iz djetinjstva, Theresa nastupa sa svojom starom folklornom skupinom. Kasnije pomaže čovjeku da se ponovno poveže sa svojom majkom.

SRIJEDA, 28. OŽUJAK 2018.

23.00 Sat za spašavanje života: Nevidljivo postaje vidljivo

(An Hour to Save Your Life: Making the Invisible Visible)

Istražite odluke s kojima se liječnici suočavaju tijekom prvog i najvažnijeg sata na intenzivnoj njezi uz kamere koje prate specijaliste i stručnjake na mjestu nesreće i u bolnici.

ČETVRTAK, 29. OŽUJAK 2018.

20.00 Oduzeta i trudna s blizancima (Paralysed and Pregnant with Twins)

Claudia Salley tijekom prvog ultrazvuka šokirala se kad je saznala da nosi blizance. Ta je pomisao toliko zastrašujuća zato što je Claudia oduzeta.

PETAK, 30. OŽUJAK 2018.

21.00 Moja obitelj od 1400 kilograma: Epizoda 3 (My 3000-lb Family: One Step At A Time)

Kada se Beverly, glava morbidno pretile obitelji Anderson, odluči na kirurško uklanjanje viška kilograma, svojim činom nadahne tri člana obitelji da i sami krenu istim putem.

SUBOTA, 31. OŽUJAK 2018.

22.00 Neočekivano: Tinejdžerica, a trudna: Vrijeme istječe

(Unexpected: Teenage & Pregnant: Ticking Clocks)

McKayla mora odlučiti tko će prisustvovati porodu. James dozna šokantne činjenice o rađanju djece, a stres zbog novorođene bebe razdvoji Lexus i njezinu majku.

NEDJELJA, 01. TRAVANJ 2018.

19.00 Vjenčanica iz snova: Lansiranje novoga braka

(Say Yes to the Dress: Launching A New Marriage)

Cat i njezina zaručnica Nicole obje trebaju vjenčanice za svoje vjenčanje na plaži. Haljine moraju biti različite, ali isto tako moraju jedna drugu nadopunjavati.