Izbor iz programa TLC-a za tjedan 27.02. – 05.03.

PONEDJELJAK, 27. VELJAČE 2017.

22.00 Uklete ludnice: Odmaralište Coco Palms (Ghost Asylum: Coco Palms Resort)

Ekipa TWC-a odlazi u Kauai da bi istražila napušteno odmaralište Coco Palms koje je izgrađeno na vrhu posvećenog tla kojeg stoljećima obilaze drevni duhovi.

UTORAK, 28. VELJAČE 2017.

20.00 90 dana do vjenčanja: Dok nas smrt ne razdvoji? Priznanja: Epizoda 1 (90 Days To Wed: Happily Ever After? Tell All: Episode 1)

Naši omiljeni parovi razgovarat će sa Shaunom Robinson, govoriti o svim usponima i padovima te opisati kakav im je bio život poslije sudbonosnog "da".

SRIJEDA, 01. OŽUJKA 2017.

19.00 Velika nevjera: Epizoda 21 (Alta Infedeltà: Episode 21)

Kako se ponašaju prezreni ljubavnici kad otkriju da ih je partner izdao? Ova emisija rekonstruira izdaje, prijevare, tajne i laži koje parove i veze dovode do krajnjih granica.

ČETVRTAK, 02. OŽUJKA 2017.

21.00 Moj gojazan život: Priča Brandi i Kandi (My 600lb Life: Brandi And Kandi's Story)

Poslije traumatičnog djetinjstva, 29-godišnje blizanke Brandi i Kandi nalazile su utjehu u hrani. No poslije operacije vezane za gubitak kilograma, čekaju ih novi izazovi.

PETAK, 03. OŽUJKA 2017.

18.30 Kuharica s povezom na očima: Epizoda 6 (La Cuoca Bendata: Episode 6)

Kuharski show čija je domaćica Benedetta Parodi. Tri natjecatelja natječu se u pripremi dva recepta koja im je pokazala Benedetta - a kušanje naslijepo odlučuje pobjedničko jelo!

SUBOTA, 04. OŽUJKA 2017.

19.00 Neobična ljubav: Bokovi bez granica (Strange Love: Hips to be Shared)

Mikel Ruffinelli i njezini bokovi od 252 cm zavrtjeli su glavu njezinom suprugu Reggieju. Uzbuđena zbog obnove zavjeta, Mikel se boji da neće pronaći haljinu za sebe.

NEDJELJA, 05. OŽUJKA 2017.

20.00 Svake minute, jedna beba - UK: Epizoda 7 (One Born Every Minute: Episode 7)

Tinejdžerica se šokira kad sazna da je trudna 24 tjedna, no budući ponosni otac žarko se nada da će dobiti sina koji će nositi njegovo grčko prezime na koje je vrlo ponosan.