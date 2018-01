Izbor iz programa TLC-a za tjedan 29.01. – 04.02.

PONEDJELJAK, 29. SIJEČANJ 2018.

21.00 Katie Price: Moj ludi život: Hvala ti za glazbu

(Katie Price: My Crazy Life: Thank You For The Music)

Katie najavljuje da će ponovno pokrenuti svoju pop karijeru, no sukobljava se s Kieranom oko producenta. Kieran krši Katienu zabranu za životinje i dovodi dvije nove alpake.

UTORAK, 30. SIJEČANJ 2018.

00.00 Bake ljubavnice (The Grandmother Lovers)

Kyle Jones čovjek je u ranim tridesetima koji je izlazio sa ženama do 91 godine. Istražite kako njegovi prijatelji i obitelj reagiraju na to.

SRIJEDA, 31. SIJEČANJ 2018.

23.00 Lov na internetske grabežljivce (Catching The Catfisher)

U ovoj ćemo seriji istražiti načine na koji se ljudi lažno predstavljaju na Internetu, a tijekom emisije čut ćete analize raznih stručnjaka, kao i priče iz stvarnog života.

ČETVRTAK, 01. VELJAČE 2018.

19.00 Ljubav, požuda ili bijeg: Liz (Love, Lust or Run: Liz)

Liz je bivša ovisnica na odvikavanju koja je preokrenula svoj život. No njezin ludi stil još uvijek odražava tko je bila prije, a ne tko je sada.

PETAK, 02. VELJAČE 2018.

20.00 Velika nevjera: Epizoda 21 (Alta Infedelta: Episode 21)

Kako se ponašaju prezreni ljubavnici kad otkriju da ih je partner izdao? Ova emisija rekonstruira izdaje, prevare, tajne i laži koje parove dovode do prekida.

SUBOTA, 03. VELJAČE 2018.

18.00 Renatove torte i kolači: Epizoda 19 (Torte in Corso Con Renato: Episode 19)

Pridružite se talijanskom dizajneru torti Renatu Ardovinu koji s gledateljima dijeli svoje tajne ukrašavanja torti i kolača te pokazuje kako ispeći slastice pune ukrasnih detalja.

NEDJELJA, 04. VELJAČE 2018.

20.00 Moj debeli ljubimac: Bog sala (My Fat Pet: Thor God Of Blubber)

Travis mora promijeniti okruženje pretile mačke koja ima zdravstvenih problema. Također daje savjete roditeljima koji se odnose previše zaštitnički prema svom 20 kg teškom psu.