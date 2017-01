Izbor iz programa TLC-a za tjedan 30.01. – 05.02.

PONEDJELJAK, 30. SIJEČNJA 2017.

00.00 Moja gola tajna: Sharon (My Naked Secret: Sharon)

Ekstremna dlakavost lica 44-godišnje Sharon uništila je njezino samopouzdanje. Hoće li joj laserska operacija i terapija pomoći da pobijedi strahove vezane uz svoje tijelo?

UTORAK, 31. SIJEČNJA 2017.

20.00 90 dana do vjenčanja: Dok nas smrt ne razdvoji?: Epizoda 7 (90 Days To Wed: Happily Ever After?: Episode 7)

Poslije 90 dana parovi nastavljaju sa zajedničkim životom. No dok se prisjećaju svega što je prethodilo tome, mladenci shvaćaju da im ni bračni život nije nimalo lakši.

SRIJEDA, 01. VELJAČE 2017.

21.00 Voli me bez obzira na sve: Epizoda 1 (Too Ugly For Love?: Episode 1)

Većini ljudi potraga za ljubavlju može biti zastrašujuća. No za samce s tajnim zdravstvenim stanjima, potraga za potencijalnim partnerom može se činiti gotovo nemogućom.

ČETVRTAK, 02. VELJAČE 2017.

22.00 Čudovišta u meni: Gljiva mi je u... Molim? (Monsters Inside Me: There's a Fungus in My What!?!)

Životi triju obitelji okrenuti su naglavačke, kuća iz snova jednog para prava je noćna mora, a slezenu jednog muškarca preuzelo je podmuklo stvorenje.

PETAK, 03. VELJAČE 2017.

23.00 Tina Malone: Trudna u pedesetoj (Tina Malone: Pregnant at 50)

Tina Malone, zvijezda serije 'Besramnici', odlučila je u 50. godini života imati dijete s muškarcem kojeg voli. Pratite uspone i padove na njezinom putovanju prema ostvarenju sna.

SUBOTA, 04. VELJAČE 2017.

21.00 Mala miss Atlante: Southern Belles & Mama Drama (Little Miss Atlanta: Southern Belles & Mama Drama)

Počinje sezona izbora ljepote za malu crnu miss Amerike i suočavanje dviju suparnica, što dovodi do najšokantnijeg izlaza u povijesti ovog natjecanja. Tko će osvojiti titulu?

NEDJELJA, 05. VELJAČE 2017.

19.00 Djeca tajkuni (Kid Tycoons)

Troje motivirane djece poduzetnika daju sve od sebe da bi svoje obiteljske poslove pretvorili u carstva. No kad ti je šef vlastito dijete, uvijek dolazi do drame!