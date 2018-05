Izbor iz programa Discovery Channela od 14. do 20. svibnja

PONEDJELJAK, 14.5.2018.

20.00 Natjecanje u divljini (Sezona 1, Epizoda 5) (Bushcraft Build-Off: High And Mighty)

Deset najuglednijih američkih stručnjaka za primitivnu tehnologiju organizira natjecanje u divljini, kako bi utvrdili tko doista zna graditi da bi preživio bilo gdje.

UTORAK, 15.5.2018.

22.00 Razbijač (Sezona 1): Ratovi traktora (Epizoda 9) (Demolition Man: Tractor Wars)

Lawrie kreće na farmu u nadi da će se na dražbi dočepati svog omiljenog traktora, Bulldoga. No hoće li mu dolazak njegovog najvećeg neprijatelja upropastiti priliku?

SRIJEDA, 16.5.2018.

20.00 Turbo-dvojac (Sezona 1): Gradnja budućnosti (Epizoda 1)

(Twin Turbos: Building A Future)

Brad DeBerti pobjeđivao je na utrkama i bio motociklistička zvijezda u usponu. No poslije ozbiljne nesreće, on i njegov otac Doug počeli su izrađivati aute i kamione po narudžbi.

ČETVRTAK, 17.5.2018.

22.00 Ogoljeni grad (Sezona 2): Chicago (Epizoda 2) (Strip the City: Chicago)

Koristeći CGI animaciju, sa Chicaga smo skidali sloj po sloj čelika i betona da bismo istražili infrastrukturu zbog koje grad odolijeva ekstremnoj hladnoći i toplotnim udarima.

PETAK, 18.5.2018.

23.00 Pogled na Zemlju (Sezona 4): Izgubljeni Golijatov grad (Epizoda 9)

(What on Earth?: Lost City Of Goliath)

Može li fotografija s izviđanja iz 1945. g. otkriti rodni grad biblijskog diva Golijata? Usto, neobične, izvanzemaljske formacije leže na dnu mora u blizini Bahama.

SUBOTA, 19.5.2018.

20.00 Nabrijani mehaničari (Sezona 1): Dobro došli u 'Šljakeraj' (Epizoda 2)

(Gear Dogs: Welcome To The Doghouse)

Uvijek spreman na rizik zbog veće zarade, Nate se kladi na tipa s Belvedereom iz '67. No ima li taj rizik dovoljno onog što je potrebno da bi se ostvario njegov san o 'Šljakeraju'?

NEDJELJA, 20.5.2018.

18.30 Komarci (Mosquito)

Komarci su najveći uzročnici smrti u modernoj ljudskoj povijesti. Vodeći svjetski znanstvenici nude potencijalno kontroverzne metode otklanjanja opasnosti koju predstavljaju.