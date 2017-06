Izbrisati dugove, izbaciti korumpirane političare i nacionalizirati banke

Sjećate li se naslovnica o propasti Islanda? Svi su im predviđali brzu i trenutnu propast i dužničko ropstvo sljedećih 500 generacija. No, gle čuda, to se nije dogodilo. Ne zato što su tamo neki moćni ljudi, Iluminati, Bilderberzi ili slični tako odlučili, nego zato što je to odlučio islandski narod.

Davor Pavuna, genijalni hrvatski fizičar poslao je Monitoru pismo s rješenjem hrvatske krize na tragu islandskog rješenja, pa pročitajte:

Island je jasno dokazao da se odmah moze učiniti ''reset'' sustava i izbaciti sve korumpirane političare i financijaše te odbiti sve nelegitimne 'dugove', ponovo napisati Ustav, pa s neokaljanim, novo izabranim časnim ljudima mudro pokrenuti zemlju. Pritom treba nacionalizirati i banke i sve bitne prirodne resurse. To prolazi kroz EU jer će više zemalja to učiniti - predlaže u svom pismu Monitoru Davor Pavuna, hrvatski fizičar, izumitelj i sveučilišni profesor

"1) Svjetski financijski ''sustav'' je farsa, propao je jos '90ih; konkretno:

Nedavna affera Libor (UK) je pokazala da su manipulacije bankaroida stvorile ''ekonomiju'' kompjuterskih ''dugova/derivacija'' oko ¤500 trilijuna dok je uobičajena ekonomija dobara cijelog svijeta tek do ¤50 trilijuna!?!

¤ = EURO

Posljedično, top kolege iz ekono-fizike i ja osobno jasno vidimo da to znači da Grčka, a i većina ostalih, nikada neće vratiti 'dug', te da je i 'dug' po Hrvatu tek oko ¤1100.- a ne ¤11'000.- kako MISLE vladajući !

Narod se buni u SLOVENIJI, a možda neki antimason 'pogura' i Hrvate: Treba ipak planirati dobar trenutak, jer naravno da će EU i MMF 'urlati'... No, ništa se neće desiti jer 'dug' Hrvatske od ¤50bn je ustvari nebitan, tek <0.1 promil od onih ¤500trilijuna s kojima se 'igraju' bankaroidi!

Konkretno: ¤500 trilijuna = ¤500'000 milijardi = 10 X ¤50'000 milijardi = 10'000 X ¤50 milijardi. (Jer tih 'sitnih' ¤50 milijardi jest 'dug' Hrvatske :-)

