Izložba "Forms of life" Josipa Šurlina i Jana Tomažina u Galeriji SC

U sklopu projekta Oni dolaze....u Galeriji SC, u petak, 6. travnja s početkom u 20 sati predstavit će se umjetnici Josip Šurlin i Jan Tomažin s izložbom Forms of life. Izložba je otvorena do 14. travnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Izložba Forms of Life Josipa Šurlina i Jana Tomažina proizašla je iz intelektualne radoznalosti i dijaloga dvojice umjetnika o relevantnim temama iz područja njihova djelovanja i interesa. Izloženi radovi pružaju uvid u razvoj dviju poetika koje su dosegle zavidnu razinu tijekom studija na splitskoj umjetničkoj akademiji, a složenost njihovih pristupa umjetnosti svjedoči o potrebi za stalnim osobnim i profesionalnim razvojem kao i o svijesti o važnosti stvaranja u obzor u suvremenosti što se očituje u kritičkom odnosu prema vlastitom okruženju ili zanimanju za mogućnosti izražavanja unutar jednog umjetničkog medija. Šurlinovi objekti i Tomažinove slike zaokružene su cjeline neupitne likovne kvalitete čija pitka, ali sugestivna estetika upućuje na daljnji razgovor o konceptualnim uporištima radova.

Uspoređujući dva umjetnika možemo ustanoviti da najveća razlika među njima leži upravo u pojavnom aspektu radova što je izravna posljedica drugačijih vrsta odnosa kojima se oni na ovoj izložbi bave. Kod Tomažina naslovna sintagma predstavlja pitanje prostora i procesa što se odvijaju unutar slike. S druge strane, Šurlinovi objekti prvenstveno su artikulirani kao subverzivan osvrt na organizaciju suvremenog življenja. Metodološki gledano, prvi istražuje a drugi, uvjetno rečeno, kritizira. Različiti „oblici života" koje možemo vidjeti na izložbi jednako su prisutni u ljudskoj svakodnevici, ali nalaze se na potpuno suprotnim koordinatama što se tiče početnih individualnih stvaralačkih impulsa i pitanja na koje se odnose. Šurlinove rezervirane i ironizirajuće strukture suprotstavljene su Tomažinovim vibrantnim slikama; pozicije odmaka i nelagode spram društvenog uređenja ne mogu biti dalje od raznobojne samosvrhovitosti i neopterećenosti istim, a upućenost na svijet izvan djela kod jednog autora potpuno je različita od stvaranja i promatranja slikarskog mikrokozma sačinjenog od raznorodnih sastavnica i funkcija kod drugog. ( iz predgovora, Božo Kesić)



Josip Šurlin (Split, 1993.) diplomirao je 2017. na Odsjeku za slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi prof. Viktora Popovića.



Jan Tomažin (Kranj, 1987.) student je druge godine diplomskog studija Odsjeka za slikarstvo na Umjetničkoj akademiji u Splitu u klasi prof. Viktora Popovića.