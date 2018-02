Izložba fotografija "Prostor/Vrijeme/ Autor" u Francuskom paviljonu

Otvorenje izložbe Prostor/Vrijeme/ Autor skupine autora održat će se u četvrtak, 1. ožujka u Francuskom paviljonu (Studentski centar, Savska 25) u 20 sati. Izložba je otvorena do 10. ožujka, radnim danom od 16 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Paviljon je nedjeljom zatvoren.

Autori Boris Cvjetanović, Luka Kedžo, Silvestar Kolbas, Mario Kučera, Jerko Macura, Nives Milješić, Barbara Šarić, Nikola Zelmanović i Tajana Zver imali su priliku fotografirati unutrašnjost Paviljona na jedan dan u istom vremenskom periodu, od 10 do 18 sati.

Prilikom snimanja svaki je fotograf bio slobodan koristiti prostor prema vlastitom nahođenju. Intervencija nije bila dozvoljena u smislu narušavanja prostora, no dozvoljena je bila dodatna oprema, rekviziti (subjekti i objekti), prema individualnim željama pojedinačnih autora. Cilj projekta bio je istražiti koliko istost uvjetuje različitosti, koliko je ona stvar osobnog izričaja, a koliko zadatosti nametnutih uvjeta.

"Neki dan sam naletjela na natpis koji se pojavio na jednoj zgradi u Ilici, napisan pomalo sramežljivo, no dosljedno. Životinje su lijepe. Neki ljudi su lijepi. Drugačijost je lijepa. Drugačijost je lijepa, da. Kao da to ne želimo shvatiti, prihvatiti. Kao da ne razumijemo da smo i mi u kategoriji drugačijosti, da nisu oni drugačiji nego mi. Ti i ja. Svi smo i isti i različiti. Svi se sastojimo od istih materijala različito sastavljenih. Kao što ista slova stvaraju različite riječi, isti tonovi različite melodije. Isto, a opet različito. Možda baš zbog toga, kako bismo kroz svoju istost mogli neometano uživati u svim mogućim drugačijostima, kombinacijama sebe i svijeta oko nas." ( iz predgovora, jedna od autorica projekta, Nina Đurđević)

Autorice projekta: Iva Prosoli i Nina Đurđević