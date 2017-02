Izložba Gorana Škofića u Galeriji Događanja

GORAN ŠKOFIĆ

"Exhibition"

28. 2. - 13. 3. 2017.

Galerija Događanja

Centar za kulturu Pešćenica, Ivanićgradska 41a

Galerija je otvorena radnim danima 10.00 h - 21.00 h i subotom 10.00 h - 14.00 h

Pretvaranje praznog galerijskog prostora u prostor izložbe tema je prikazanog rada Gorana Škofića. Pri tome prostor nije pasivna, prazna ploča koja iščekuje ispunjenje gotovim, prethodno nastalim radovima, već on ravnopravno sudjeluje i ko-kreira izložbu namećući vlastitu dinamiku, poštujući vlastite zakonitosti ili hirove. Ulaskom u prazni izložbeni prostor, umjetnik i prostor započinju dijalog: umjetnik donosi prijedloge, ideje i željene projekcije, prilagođava se prostoru, crpi iz njega inspiraciju. Prostor odgovara, prilagođava se umjetnikovim idejama. U Škofićevom slučaju, međutim, prostor opstruira proces, sabotira umjetnikovu ideju, odbija surađivati, te vraća proces na početak, do ponovljenih pokušaja i promašaja, vrti ga u loopu. Uloga umjetnika se multiplicira, on se istovremeno pokušava prilagoditi, prisvojiti prostor i sakriti štetu uzrokovanu neuspjehom.

Susret s nemogućnostima, neumoljivim zadatostima, prisilnim strpljenjem, pokušajima, ovdje je doveden do apsurda. Umjetnikova pozicija u ambivalentnom je odnosu s društvom, ona je nasuprot prostoru. Sam proces postava tako je subvertiran iznutra, jedan element radi protiv drugoga dovodeći do apsurdnih, duhovitih situacija.

Nemogućnosti umjetničkog djelovanja pri tome čitamo na nekoliko razina, kao duhovit prikaz apsurdnih situacije pri fizičkom procesu postava, ali i kao komentar umjetničke proizvodnje/produkcije općenito. Sustav koji bi trebao podržati, opstruira umjetničku djelatnost: organizacijski formati okreću se protiv svoje svrhe. Poput galerijskih zidova, sustav je tvrd i neumoljiv, za njegovim se propustima treba čistiti, na njegovu blagonaklonost se treba čekati i nikada ne gubiti strpljenje.