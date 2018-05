Izložba Jelene Sokić . Drugi naziv sve (Deep Cuts) u Galeriji Siva

JELENA SOKIĆ: DRUGI NAZIV SVE (DEEP CUTS)

GALERIJA SIVA, PIERROTIJEVA 11

OTVORENJE 10.5.2018. U 20.00

Galerija Siva, poziva vas na otvorenje izložbe Drugi naziv sve (Deep Cuts), Jelene Sokić u četvrtak, 10.svibnja od 20.00 sati. Izložba je otvorena svaki dan osim nedjelje od 17. - 20.00 sati do 17. svibnja. Na otvaranju glazbu će birati Diđej Blavori Rukohvata

..."Ali ti ćeš prionuti uz taj posao: sve harmonijske i graditeljske mogućnosti pokrenut će se oko tvoje stolice. Savršena, nepredvidiva bića ponudit će se tvojim pokusima. U tvoju okolinu sanjarski će pritjecati znatiželja prema drevnoj gomili i dokonoj raskoši. Tvoje pamćenje i tvoja ćutila bit će tek hranom tvome stvaralačkom porivu. Što se svijeta tiče, kada ti iziđeš, što će biti od njega? U svakom slučaju, ništa slično današnjim prividnostima."

(Arthur Rimbaud, Iluminacije.)

Slike žele na zidove. Privremena selidba svih slika u Sivu galerijsku konstrukciju. Bez sistematizacije odabira, multientitetna organska nakupina ulja na platnu, bez predrasuda i politički nekorektno, sasvim poželjno i neupitno izložit će se vašim pogledima.

Ono što mogu reći je da vrijeme sigurno dolazi u valovima, konzumiram ga u zaletima, a šušti zeleno visokog neba, otvoreni smo. Allegro scherzando. Mali prostor znači veliku slobodu. Kidaju nas zato brzi rezovi brzog ritma, površinskost dodira, nedostatak kontemplacije. Habitat je to za teške korake. Radi se o načinu moranja. Modrina molitve. Bezplodne duge šetnje zagledanog sjećanja. Izranjanja slatke prisile. Ovo. Fragment. Gotovo.

Jelena Sokić rođena je 1980. u Splitu. Diplomirala je na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani smjer slikarstvo 2013. godine. Školsku godinu 2010/11 provodi na Accademia di belle arti di Brera u Milanu, Italija u sklopu Erasmus programa razmjene studenata. Trenutno živi i radi u Zagrebu. Izlagala je samostalno na: „MasInfo", Mostovna, Nova Gorica (2005.) „Homo Vulgaris", Channel Zero, AKC Metelkova mesto, Ljubljna, (2007.) „Prva obletnica Roga-'Slike su male biljke', exTovarna ROG, Ljubljana (2007.) „Bele vode" , Galerija Mizzart, AKC Metelkova Mesto, Ljubljana (2009.); „Zdravo je piti električno mleko ili slika može da se okači bilo gde a ne samo o tanku granu", Galerija Equrna, Ljubljana, Slovenija. (2013.), „Zdravo je piti električno mlijeko ili slika se može objesiti bilo gdje a ne samo o tanku granu" , Salon Galić, Split, Hrvatska (2013.); „Letenjem protiv letargije (everything is broken up and dances)", Galerija Greta, Zagreb, Hrvatska. (2016.); „Nepoznate kostrukcije nepotpunih predmeta", Galerija Živi Atelje DK, Zagreb, Hrvatska (2017.); „Opet ona vani laje", Gradska knjižnica Marka Marulića, Split, Hrvatska (2017.). Izlaže i na brojnim kolektivnim izložbama u Ljubljani, Splitu, Milanu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru i sl.