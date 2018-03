Ja, ja, ja... nije samo narcisoidno, već i potencijalno opasno

Osobe koje često govore 'Ja' možda pate od psihičkih problema ili imaju veću šansu da psihički obole.

Studija čiji su rezultati objavljeni u časopisu Journal od Personality and Social Psychology pokazuje kako takve osobe često imaju psihičkih problema poput depresije i anksioznosti.

Znanstveni tim sa Sveučilišta Arizona to je zaključio nakon što je mjerio tzv. 'JA govor' kod 5000 osoba u SAD-u i Njemačkoj. Pronašli su čvrstu vezu između 'JA govora' i negativnih emocija poput ljutnje, napetosti, a potom i stanja poput depresije i anksioznosti.

Prosječna osoba kaže dnevno 1400 puta 'ja', dok se pretjeranim smatra ponavljanje od 2000 puta. Psiholozi to objašnjavaju činjenicom da osobe koje često koriste osobnu zamjenicu u govoru, često se referiraju na negativna iskustva iz svog života i to izgovoreno 'ja' je ustvari preslika onoga što se događa u njihovu mozgu, a tamo se roje misli i analiziraju događaji koji su doveli do negativnog iskustva.

Korelacija između 'JA govora' i negativne emocije vidljiva je kada osobe govore o negativnom iskustvu, primjerice poput prekida ljubavne veze.