Jasni znakovi da vam je vezi došao - kraj

Veze su na samom početku pravo ludilo, rijetko tko će posumnjati u mogućost da je pronašao/la pravog partnera, no to je samo zaljubljenost - do ljubavi je još daleko.

Nažalost, kasnije se često pokaže da nije tako, da veza ne štima i da je treba prekinuti. Iako to nikad nije lako, ponekad je zaista nužno.

Četiri terapeuta naveli su četiri znaka koja govore da biste trebali povući taj težak potez.

Jednostavno ne osjećate da je to 'prava stvar' - ponekad treba slijediti instinkte. Ako konstantno osjećate da on (ili ona) nije osoba s kojom želite provesti život, onda vjerojatno i nije.

Ne izgleda da će krenuti na bolje - nesuglasice, pa čak i svađe, sasvim su normalne u svakoj vezi. No ako im se ne nazire kraj, ako se nižu jedna za drugo, ako 'ne vidite svjetlo na kraju tunela', vrijeme je da krenete dalje iz takve veze umjesto da ostanete i čekate da samo prođe. Proći će samo vrijeme.

Maštate o drugom/drugoj - ako ste u vezi s pravom osobom, neće se dogoditi da maštate o kolegi iz firme' ili susjedi koja se nedavno doselila u kvart. Ako, dakle, razmišljate o drugim opcijama, tada je vaša veza vrlo slaba.

Uvijek ste vi krivi - za sve probleme u vezi partner krivi vas, nespreman/a zajednički ih rješavati.