Jazz story uz Oridano Gypsy Jazz Band u Vintage Industrialu

Vintage Industrial vas poziva na novu, uvijek besplatnu, epizodu Jazz Storya, ovaj put s genijalnim gypsy kvartetom Oridano Gypsy Jazz Band, koji ste imali već prilike gledati prošle godine u Ljetnom vrtu Savske 160.

Oridano Gypsy Jazz Band nastavlja sa turnejom "Swing of Swings", kojom predstavlja svoj nadolazeći istoimeni album.

"Swing of Swings" svojevrsni je nastavak priče "Hot Club of Croatia", započete s istoimenim albumom (Oridano Gypsy Jazz Band - Hot Club of Croatia) izdanog 2016. za izdavačku kuću Hitchtone Music & Promotion, a ona će službeno izdati i ovaj album početkom ožujka te će biti dostupan na svim važnijim online servisima.

Na albumu "Swing of Swings", za razliku od prošlog izdanja na kojemu su bile isključivo Django Reinhardtove kompozicije, zastupljene su najizvođenije gypsy jazz uspješnice kako na nastupima Oridano Gypsy Jazz Banda, tako i na najvećim svjetskim festivalima ovog žanra kao što je primjerice "Festival Django Reinhardt - Samois sur Seine". To su kompozicije poput "Coquette", "Wawes of Danube" i "Topsy".

Uz standardnu postavu benda na ovom izdanju zabilježena je i njihova suradnja s virtuoznim harmonikašem Miroslavom Navračićem te klarinetistom i saksofonistom Franjom Stojakovićem kao gostujućim glazbenicima.

Oridano Gypsy Jazz Band su:

Orjen Riđanović (gitara)

Milivoj Majdak (gitara)

Franjo Stojaković (klarinet)

Gustav Barišin (kontrabas)

Instrumentalni gypsy jazz spektakl najavljen je za četvrtak, 08.02.2018. u Vintage Industrialu, a ulaz se ne naplaćuje.