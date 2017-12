Je li imati psa dobro za zdravlje?

Ne kaže se uzalud da je pas čovjekov najbolji prijatelj, to su sad dokazala i istraživanja.

Studija provođena u trajanju od 12 godina na više od 3.4 milijuna ljudi između 40 i 80 godina dokazala je da kod ljudi koji posjeduju pse postoji 23% manje šansi od umiranja od srčanih bolesti i 20% manje šansi za umiranje od bilo kojeg uzroka.

Ranija istraživanja dokazala su da psu pomažu reducirati osjećaje društvene izolacije i depresije - dva uzroka srčanih bolesti i preuranjene smrti.

Vlasnici pasa bolje reagiraju na stres, fizički su aktivniji i pokazuju smanjene razine kolesterola u krvi. Mnogobrojne studije dovele su američko društvo za srčana oboljenja do zaključka koji su objavili 2013.godine - posjedovanje psa vjerojatno pomaže u smanjenju rizika od srčanih bolesti. No ta se istraživanja ne mogu uzeti sa sto postotnom sigurnošću jer su se temeljila na promatranju slučaja, no nisu ispitivali druge moguće uzroke boljeg zdravalja vlasnika pasa.

Epidemiologinja Tove Fall, autorica posljednjeg israživanja, kaže da je njezin tim uključio razlike u edukaciji ispitanika, provjerio njihovo zdravlje u trenutku započinjanja studije i analizirao njihov životni stil. Uspjeli su saznati da psi imaju najviše utjecaja na zdravlje ljudi koji žive sami. "Psi nas potiču na šetnje što poboljšava naš društveni život i fizičko zdravlje", govori Fall.

Naravno, pas nam ne može pomoći ako ga imamo samo kao ukras koji nas gleda s druge strane sobe dok ležimo na kauču i grickamo kolačića. Od presudne je važnosti održavati odnos s kućnim ljubimcem, jer bez dublje povezanosti nema beneficija.