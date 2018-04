Je li Isus stvarno uskrsnuo?

To je jedno od najpoznatijih biblijskih čuda: Mojsije je razdvojio Crveno more i tako omogućio svojim suputnicima bijeg iz Egipta. Znanstvenici pak objašnjavaju da Mojsije nije razdvojio Crveno more, nego da je moguće da su snažni istočni vjetrovi bili ti koji su stvorili plićak pogodan za bijeg.

Drugi primjer: Veliki potop. Znanstvenici tvrde da je na kraju posljednjeg ledenog doba na cijelom svijetu znatno porasla razina mora. Zbog brzog otapanja glečera pukao je kopneni most prema Crnom moru i to je uzrokovalo apokaliptični potop.

DW: Profesore Söding, ne zvuče li ta objašnjenja uvjerljivo?

Thomas Söding: Ne, takvi pristupi imaju ograničen karakter. Primjerice, tema uskrsnuća Isusa iz mrtvih prema samoj definiciji prelazi granice prostora i vremena. A onda i prirodno-znanstveno objašnjenje dolazi do svojih granica. No to ne znači da ga se može podcijeniti.

Uzmimo jedan konkretni primjer: Isusov hod po vodi. Neki znanstvenici pretpostavljaju da je Isus mogao stajati na malim santama leda koje s obale nije bilo moguće vidjeti. Je li, dakle, hod po ledu jednostavno bio trik?

Ima čak i viceva o tome da je Isus navodno koristio neko kamenje ili iskoristio jutarnju maglu na Galilejskom jezeru kako bi stvorio taj privid. Ja ne držim ništa do toga. Smatram da bi se trebalo pozornije čitati Bibliju. U Bibliji piše da su njegovi sljedbenici na Galilejskom jezeru imali viziju. Oni su nešto vidjeli. Oni su imali iskustvo koje se ne može objasniti prirodno. To je onda na jeziku Biblije takozvano „ukazanje".

To znači da postoji neka komunikacija između Boga i ljudi. A to je stvar koju ne može objasniti nijedan medicinar medicinom, nijedan fizičar fizikom ili biolog biologijom. To je u biti pitanje vjere.

Teologija ima zadaću promicati takva pitanja vjere baš kao pitanja vjere i zato sam vrlo skeptičan prema pokušajima objašnjavanja poput onih koje ste citirali.

Ali kako objašnjavate uskrsnuće?

Uskrsnuće je samo po sebi doživljaj koji prelazi granice povijesne sfere. Bilo je ljudi koji su došli do uvjerenja da je Isus ustao iz mrtvih i ta su svjedočanstva opisana u Novom zavjetu. Nigdje u Novom zavjetu se ne opisuje samo Isusovo uskrsnuće.

Bilo je žena u Jeruzalemu koje su rekle: „Htjele smo ići na grob, a grob je bio prazan i mi si to nismo mogle objasniti. Ali onda nam je rečeno - kroz Božji glas - da je grob prazan jer je Isus ustao iz mrtvih." Bilo je ljudi koji su te iskaze žena smatrali bezumnima. Na kraju se i njima ukazao Isus. Oni su mislili da su vidjeli duha. Ali onda je Isus rekao: „Pogledajte me bolje. Ja sam Isus!"

To su ta dva uporišta. Prvo: grob je pronađen prazan. Za to nema prirodnog objašnjenja. I drugo: tu je to ukazanje uskrsnuloga.

To također pokazuje da Bog nije sklopio savez s velikim mudracima tadašnjeg svijeta nego s običnim ljudima koji su imali vezu s Bogom. To ima veliki smisao jer je Bog među ljudima kod kuće.

Thomas Söding je profesor na Katoličko-teološkom fakultetu Sveučilišta Ruhr iz Bochuma. On predaje na katedri za Novi testament.