Je li normalno imati simpatiju ako smo u vezi?

Neki ljudi hvale se na sto postotnu otvorenost u vezi sa svojim partnerom. Oni si govore apsolutno sve, i među njima nema tajni. No postoje neke stvari koje jednostavno ne treba podijeliti s partnerom, na primjer, koliko je zgodan konobar u onom novom kafiću. Naime, normalno je primijetiti da je netko zgodan iako smo u sretnoj vezi. Problem nastaje kada ne možemo prestati razmišljati o drugoj osobi. Tada je vrijeme da se zapitamo jesmo li zaista sretni u sadašnjoj vezi.

Rachel Sussman, terapeutkinja iz New Yorka, govori što je normalno, a što nije, u slučaju da imamo simpatiju, a pritom smo u vezi.

Razlika između toga da nam se netko sviđa i da nam se sviđa

Sviđati nam se može slatki konobar kojemu namignemo kada nam donosi kavu, i to ostaje na tome. No sviđati nam se može i osoba prema kojoj gajimo duboke osjećaje. U prvom slučaju radi se jednostavno o tome da smo svi mi ljudska i vizualna bića. Pogledat ćemo ono što nam se sviđa, no to ne znači da ćemo tomu pridavati pažnju.

Ali ako smo u monogamnoj vezi, a često namigujemo ili flertamo s drugom osobom,

a taj nam flert istodobno izaziva stres jer osjećamo da radimo nešto loše, vrijeme je da preispitamo svoju vezu sa stalnim partnerom. Što nas je potaknulo na to da duže zadržimo pogled na drugoj osobi? Jesmo li se mi ili naš partner u posljednje vrijeme promijenili?

Često je ta druga osoba koja nam se svidi sam vrh sante leda - uopće se ne radi o njoj, već nas potiče nešto što ne valja s našim sadašnjim partnerom.

Zašto nije dobro odmah sve otkriti partneru

Nije li logičnije da, ako zamijetimo da provodimo previše vremena očijukajući s konobarom, najprije