Je li zaista tako bajno biti u stabilnoj vezi?

Osvojio vas je osmijehom. Ona ima najljepše oči na svijetu. Poput najslađe je jabuke i jednostavno vam je prekrasno zajedno.

No s vremenom su iznenađenja sve rijeđa, oduševljenje se smanjilo, a vi počnete primjećivati da vaša jabuka nije ni najsjajnija ni jedina u košari.

Stabilne su veze predvidljive i jednolične

Jer kakav god počekak veze bio, svi zapadnemo u normalu. Ljudski mozak obožava iznenađenja, a kad ga naučimo na rutinu svakodnevice, počinje se buniti jer nešto nije u redu. Gubimo interes. Prestajemo raditi na vezi, gubimo spontanost, romantika umire, pa čak nestaje i želja za intimnošću.

Važno je znati pobjediti dosadu

Što neki čine na potpuno krivi način. Neki ljudi potraže vezu izvan veze. S nekim drugim traže onu iskru koju su nekad osjećali sa svojim partnerom, no ostaju u sadašnjoj vezi jer im s jedne strane odgovara poznata normala. Zaboravljaju da će se i ta nova iskra ubrzo ugasiti i trebat će još jednu. Stvaraju krug bez početka i kraja u kojem će se svi prisutni naći povrijeđeni. Drugi prekidaju vezu jer svuda oko sebe vide nove i zabavnije prilike. Zaboravljaju da se baš svaka veza prije ili kasnije suočava s rutinom i malo dosade. Pravu ljubav ne možemo naći ako smo stalno u potrazi samo za uzbuđenjem ili zabavom. Treći ostaju u vezi unatoč dosadi, no ni to nije rješenje. Ako nemaju volje raditi na vezi, onda ostaju u njoj samo iz lijenosti i straha pred promjenama.

Samo treba promijeniti rutinu

Ništa neće ljubav dokazati više nego spremnost da se radi na nekom problemu. Kad oba partnera svjesno poduzimaju korake kako bi poboljšali vezu do koje im je stalo, oživljavaju one iskre koje su nekad tinjale, otkrivaju nove interese i posvećuju se jedno drugome. Umjesto popodneva uz film, provedite dan u prirodi. Ako subote provodite u odvojenom društvu, isplanirajte intimni sastanak.

Dovoljno je samo malo truda koji je potrebno uložiti, a vaš, i interes vašeg partnera da to učini puno će vam reći o vezi koju pokušavate osnažiti.