Jedna od najznačajnijih reperica današnjice Gavlyn uskoro u Saxu

Klupski hip hop program Mic Drop s ponosom predstavlja međunarodnu atrakciju i jednu od najvažnijih reperica današnjice: GAVLYN.

Koncert će održati u Saxu u srijedu, 14. ožujka što će joj biti drugi nastup u Hrvatskoj, a ovom prilikom dolazi u pratnji DJ Hoppe.

Ulaznice za ovaj koncert po pretprodajnoj cijeni od 75 kuna mogu se kupiti u Saxu ovaj tjedan u terminima: utorak 18-22h, (srijeda - klub ne radi), četvrtak 19-23h, petak 20-22h i subota 20-22h. Ulaznice će na dan koncerta koštati 90 kuna.

Premijerni hrvatski nastup imala je 2013. na Outlook Festivalu, a pet godina kasnije za nju se može se reći da je imala uzlaznu putanju u karijeri čemu najbolje svjedoče brojni singlovi s višemilijunskim pogledima na Youtubeu.

Do sada je izdala pet albuma za nezavisni label Broken Complex, a na zadnjem albumu „Make up For Your Break Up" surađivala je s DJ Hoppom koji će uz nju biti i na ovoj turneji.

Gavlyn dolazi iz Los Angelesa, njeni latino korijeni osjete se i u glazbi koju stvara prožetom old schoolom, funkom 70-ih i općenito 60-ih. Ipak, na njenom aktualnom albumu osjetna su i modernija strujanja pod utjecajem DJ Hoppe.