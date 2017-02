Jesca Hoop u Tvornici kulture 23. svibnja

Jesca Hoop u premijerni posjet Hrvatskoj dolazi na krilima novog albuma "Memories Are Now" koji je izdan za sjajni Sub Pop Records, etiketu koja je lansirala Nirvanu, Soundgarden, Mudhoney, te je dom imenima kao što su Sebadoh, Fleet Foxes, Mogwai, Metz ili Mark Lanegan.

Počevši pjevati od malena Jesca je odgojena u strogoj, ali glazbenoj obitelji u sjevernoj Kaliforniji. Počela je pisati glazbu s 14 godina, a Jescu je od početka odlikovao upečatljiv glas i prirodan talent za inovativnost u skladanju. Živjela je po cijelom svijetu, a upravo su ta iskustva oblikovala njen izričaj koji se opisuje kao eksperimentalni, s folk, rock i elektroničkim utjecajima.

Jesca Hoop - "Memories Are Now"

Novi album "Memories Are Now" otkriva i novo samopouzdanje, a originalne pjesme koje su minimalističke, ujedno bujaju energijom i životnim iskustvom, emocionalnom dubinom i pokazuju talent, upečatljivi vokal i teme koje variraju od mitskih do jako intimnih. Cijeli koncept zamišljen da zvuči kao slušanje uživo, a album je producirao Blake Mills koji je radio s Fionom Apple i Alabama Shakes.

"Songs of Old" i "The Coming" progovaraju o religiji koja ju je odmalena obilježila, mitska pjesma "Pegasi" govori o dolasku do sloma, "The Lost Sky" je dinamična i nervozna pjesma o napuštanju, a sve one čime album "Memories Are Now" kao jednim od krune Jescine karijere koja traje više od desetljeća. Kritika hvali album govoreći da njene pjesme odlikuje goli zvuk koji je sveden na gitaru i puno ritma i prostora za razvitak, ali je pun ideja i glazbenog nemira.



Jesca Hoop - "The Lost Sky"

Tom Waits, mentor iz ranijih dana dok je bila dadilja njegove djece, je njenu glazbu opisao kao novčić s četiri strane, govoreći da je ona kao stara duša, crni biser, dobra vještica ili crveni mjesec. Peter Gabriel ju je poveo na turneju po Južnoj Americi, a nastupala je i s imenima kao što su Eels, Andrew Bird, Punch Brothers i Elbow.

Od debitantskog albuma "Kismet" iz 2007. koji je snimljen u Los Angelesu, "Hunting My Dress" koji je 2010. objavljen u Manchesteru, "The House That Jack Built" zbog kojeg se vraća u LA, ili albuma "Love Letter For Fire" koji je snimila u duetu sa Sam Beamom (Iron&Wine), Jescine pjesme vuku teme iz biologije, prirode i čovječanstva, te se zrcale u njenom prekrasnom glasu.

Jesca Hoop - "The Kingdom"

Ulaznice

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 45 kn. Na dan koncerta cijena će iznositi 60 kn.

Službena prodajna mjesta: