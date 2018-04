Jesmo li prva tehnološki napredna vrsta na Zemlji?

Je li moguće znati je li nekada davno na Zemlji postojala neka kompleksna industrijalizirana civilizacija? Bi li iza sebe ostavili neki trag koji bismo mi danas mogli pronaći?

Direktor Goddard instituta za svemirska istraživanja, Gavin Schmidt, i profesor fizike i astronomije, Adam Frank, bavili su se tim pitanjem kako bi saznali postoje li šanse da je postojala neka napredna civilizacija desecima milijuna godina prije nas i bismo li mogli pronaći njihove tragove. Rezultate su objavili u časopisu International Journal of Astrobiology.

"Gavin i ja nismo pronašli dokaze za postojanje ranije civilizacije", rekao je Frank.

S obzirom da su u tom dijelu istraživanja ostali bez željenih rezultata, usredotočili su se na drugo pitanje: kakav ćemo mi trag kao vrsta ostaviti na planeti i kako dugo u budućnosti će se osjećati posljedice našeg postojanja.

Iako imamo dovoljno dokaza postojanja ranijih civilizacija, u obliku statua i povijesnih pronalazaka koji datiraju nekoliko tisuća godina u prošlost, i dalje ne znamo ništa o onome što se događalo milijunima godina ranije.

Tu u priču ulazi takozvana hipoteza Silurian - nakon tehnološki naprednih reptila u seriji Dr. Who - koja spekulira što bi ostalo od civilizacije koja je postojala 100 000 godina prije 60 milijuna godina. To možda zvuči kao puno vremena, ali u cjelokupnoj Zemljinoj povijesti to je samo treptaj. No šanse da postoji kakav fosil zaista su male, pa što bismo onda drugo trebali očekivati?

Kao vrsta, trenutno iza sebe ostavljamo različite vrste tragova koji će biti vidljivi za 100 milijuna godina. Hraneći više od 7 milijardi ljudi, potpuno smo izmijenili ciklus dušika, većina kojega se taloži na dna oceana i vrhove planina. S druge strane, rijetki elementi koji su nekada bili zakopani duboko pod zemljom, sada „isplivavaju" na površinu i omogućuju razvoj novih tehnologija.

Tu su i promjene u ciklusu ugljika, koje nastaju zbog izgaranja fosilnih goriva ili milijuni tona plastike koje odbacujemo. Neki čak kažu da sva ta plastika stvara novu vrstu stijena, a sve su to promjene koje će biti vidljive u dalekoj budućnosti.

Ovakvu vrstu tragova trebali bismo tražiti kada istražujemo o nekadašnjim vrstama života na našem ili drugim planetima.