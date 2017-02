Jeste li opsjednuti svojim izgledom?

Izgled je važan, kao što smo uostalom već danas i pisali, no koliko nam je zapravo stalo do njega? Ima onih na kojima se odmah vidi da su opsjednuti, dok se drugi lukavo prikrivaju.

Štoviše, ima popriličan broj ljudi koji će uporno truditi da im nije stalo do izgleda i oblačiti se naizgled nehajno, no to je zapravo varka... pa evo kratkog kviza koji će vam otkriti koliko ste opsjednuti svojim izgledom.

Kviz - pravila

Svako od 10 pitanja ima tri ponuđena odgovora, a na vama je da zapišete sve odabrane odgovore. Na kraju prebrojte koliko ste kojih odgovora imali - A, B ili C.

1. Treba li vam više od sat vremena da se ujutro spremite?

A: Ne treba mi ni 15 minuta!

B: Ponekad, ali ne stalno.

C: Kako drugačije da imam savršenu kosu, obavim šminkanje/brijanje i odaberem najbolju odjeću?!

2. Što napravite kada napokon dobijete novu osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu i primijetite da je na njoj vaša najgora fotografija ikad?

A: Ne brinete se previše oko doga, ionako svi izgledaju loše na dokumentima.

B: Izgubit ćete dokument tako da možete zatražiti novi.

C: Čekat ćete u redu i zahtijevati da vas ponovno fotografiraju.

3. Odlazite u teretanu da:

A: Vježbate, naravno.

B: Upoznate potencijalne partnere koji dobro izgledaju.

C: Svima pokažete svoje savršeno tijelo.

4. Dovršite sljedeću rečenicu: Važem se...

A: Jednom mjesečno.

B: Jednom tjedno.

C: Svaki dan.

5. Upravo ste dobili plaću. Na što ćete ju potrošiti?

A: Ne znam, na nešto zabavno.

B: Možda na neku odjeću, ali također želim kupiti i nešto važno.

C: Odjeću, odjeću i još odjeće.

6. Što je vama prijatelj?

A: Netko s kime se zabavljate i tko je uvijek tu za vas.

B: Dobra, zabavna osoba koja vas sluša i stalo joj je do vas. I zna što treba odjenuti.

C: Netko popularan, sa savršenom kožom i najboljom odjećom.

7. Koja rečenica najbolje opisuje kako se osjećate?

A: Uvijek sam zadovoljan/zadovoljna kako izgledam.

B: Ponekad sam zadovoljan/zadovoljna kako izgledam.

C: Nikad nisam zadovoljan/zadovoljna kako izgledam.

8. Probudite se u 7:45 za dogovor/sastanak koji je u 8:00. Vi...

A: Preskočite tuširanje, odjenete nešto na brzinu i dođete na vrijeme.

B: Otuširate se, na brzinu složite kosu i odjenete se te zakasnite 15-ak minuta.

C: Nazovete i kažete da ste bolesni i da ne možete doći.

9. Osoba u koju ste zaljubljeni iznenada se pojavi pred vrašim vratima. Koja je vaša reakcija?

A: Otvorite vrata istog trena.

B: Kažete joj da pričeka nekoliko minuta da možete provjeriti kako izgledate.

C: Pravite se da niste doma.

10. Vaš frizer je promašio boju i vašu kompletnu frizuru.

A: Sviđa vam se probati nešto novo.

B: Naći ćete način kako se nositi s time.

C: Sigurno nećete izaći iz salona dok vam frizura ne izgleda točno onako kako ste željeli.

Rezultati:

Najviše odgovora A:

Volite izgledati dobro, ali oko toga nećete trošiti previše vremena i niste opsjeduti. Dozvoljavate vašoj prirodnoj ljepoti da "sjaji", a vrijeme i energiju trošite na važnije stvari. Ne želite biti samo lijepo lice.

Najviše odgovora B:

Stalo vam je kako izgledate! Baciti drugi pogled na to kako izgledate nije vam strano, ali znate gdje povući liniju i držite ravnotežu što je najvažnije.

Najviše odgovora C:

Spustite ogledalo! Opsjednutost izgledom je nezdrava i troši vrijeme. Vaša osobnost i um su jednako važni (i više) kao i vaš izgled. Probajte objediniti sve u jednu cjelinu. Više ste od samo lijepog lica.