Jesu li tetovirani muškarci privlačniji ženama?

U doba prije industrijalizacije tetovaže i pirsing su se smatrali prilično opasnim zahvatima. Naime, u ono vrijeme nije postojala tehnologija koja nam danas omogućava skoro pa sigurno tetoviranje te je vrlo često bio slučaj da bi se osoba nakon tetoviranja oboljela, a sve zbog infekcije jer se tetoviranje radilo u ne baš higijenskim uvjetima.

Stoga su se nekad osobe koje su bile tetovirane smatrale jačima, otpornijima i naposljetku snažnijima upravo zbog toga što su ili preboljeli sve te infekcije, a u doba kad nije bilo toliko lijekova to je bio životni uspjeh, ili pak su bili toliko fizički snažni da im imunološki sustav uopće nije dozvolio da dođe do ikakve infekcije.

Danas pak je sve to znatno drugačije. Uvjeti su daleko prihvatljiviji modernom društvu, a do infekcija skoro pa i da ne dolazi. No, neke stečene evolucijske navike su ostale.

Istraživanje je dalo zanimljive rezultate - kod ženskih ispitanika prevladavao je odgovor da su tetovirani muškarci izgledali zdravije, što pak samo potvrđuje gornju teoriju biologa. Doduše zbog tetovaža muškarci im nisu bili privlačniji.

Također smatraju da su tetovirani muškarci lošiji partneri i roditelji od muškaraca bez tetovaža. Oboje, i muškarci i žene pak su se složili da tetovirani muškarci izgledaju muževnije, dominantnije i agresivnije.

