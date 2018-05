Jinx na INmusic festivalu #13

Jedan od najomiljenijih domaćih pop rock bendova, Jinx, priružuje se spektakularnom line-upu ovogodišnjeg INmusic festivala na Jarunu!

Jinx ujedno i zaključuju bogati glazbeni program najvećeg domaćeg open air festivala te se na pozornici pridružuju velikim svjetskim glazbenim imenima. Povoljnije ulaznice u prodaji samo do petka 18. svibnja!

Grupa Jinx obilježava 25 godina glazbenog staža ove godine, kao i 20. rođendan prvog velikog hita "Smijem se". Jinxi su osnovani 1993. godine u Zagrebu, a debitantski album "Sextasy" objavili su dvije godine kasnije. Bend je već prvim albumima doživio veliki uspjeh na domaćoj, ali i inozemnoj sceni. Nakon objave hvaljenog albuma "Avantura počinje" bend se razišao 2002. godine, da bi se četiri godine kasnije u tajnosti ponovno okupili i počeli raditi na novom albumu. Prvi sljedeći album "Na zapadu" objavili su 2007. godine, 2010. godine objavili su album "Diksilend", a aktualni album "Pogrebi & Pomiriši" objavili su u svibnju prošle godine. Jinxima će ovo biti i premijerni nastup na INmusic festivalu, a publici će predstaviti presjek svojih najvećih hitova i uspješne karijere.

Uz dodatak omiljenih Jinxa, impresivan glazbeni program INmusic festivala #13 je i službeno u cjelosti poznat - uključujući neka od najvećih rock imena današnjice poput Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, PINS; vrsne world music autore poput Bombina, Tshegue i Témé Tan; nove i svježe nade globalne i europske scene poput Superorganism, Reykjavíkurdætur, General Elektriks, Super Besse, Straight Mickey and The Boyz, Sana Garić, Koala Voice, False Heads, Futurski, Rival Bones i Bad Notion; do cijelog spektra propulzivne i ambiciozne domaće scene - na INmusicu gostuju Jinx, Šumski, She Loves Pablo, Them Moose Rush, Moskau, Irena Žilić, J.R. August, Tyger Lamb, Tus Nua, Nellcote, Lika Kolorado, Zmaj, Cubies, Grapevine Babies, Ischariotzcky i Rens Argoa.

Nakon odgođene prijetnje za sigurno održavanje INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu zbog traženih infrastrukturnih intervencija od strane Hrvatskog telekoma, organizacija INmusic festivala okreće se svojoj primarnoj djelatnosti - realizaciji još jednog vrhunskog izdanja omiljenog hrvatskog festivala u nadi da će uslijediti razumna odluka nadležnih ureda Grada Zagreba koja neće dozvoliti gradnju trajne bazne stanice na Otoku hrvatske mladeži i koje će time trajno ukloniti sigurnosnu prijetnju nastavku održavanja najvećeg i najznačajnijeg glazbenog festivala u Zagrebu koji je od velikog kulturnog i turističkog značaja za grad Zagreb.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 18. svibnja.

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije) do 18. svibnja u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).