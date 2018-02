Jonathan - Koncertna promocija albuma "To Hold" u Rijeci i Zagrebu

Grupa Jonathan nedavno objavljeni album "To Hold" koncertno će promovirati u Pogonu kulture u Rijeci 21. travnja, a potom u zagrebačkoj Tvornici kulture 12. svibnja.

Objavom albuma "To Hold" zaokružena je cjelina započeta izdanjem "To Love" koje je objavljeno u veljači 2017. i ušlo u vrh većine godišnjih top lista. Novo izdanje u samo nekoliko dana naišlo je na sjajan prijem kod medija i publike, a prvi dio ove godine rezerviran je za koncertno predstavljanje albuma u cijeloj regiji.

Jonathan - «I Never Meant To Be There»

Sve počinje na domaćem terenu kada će riječki Jonathan nastupiti u Pogonu kulture u subotu, 21. travnja. Prije njih nastupit će naša sjajna kantautorica Lovely Quinces, a ujedno će s bendom izvesti pjesmu "I Don't Mind" koja je dio novog albuma i označava prvi duet za Jonathan.

Zagrebački nastup u subotu, 12. svibnja, pred vjernu publiku donosi punokrvni koncert, a Jonathan se vraća u Tvornicu kulture koju su već nekoliko puta napunili.

Jonathan - "Something To Cry About"

Album «To Hold» donosi osam novih pjesama od kojih su već predstavljeni singlovi "Something To Cry About" i aktualni "I Never Meant To Be There". Materijal je sniman u studiju Marka Mrakovčića te u riječkom "G.I.S."-u, a kompletnu produkciju, miks i mastering potpisuje Matej Zec koji je dosad radio na svim izdanjima benda. Prvi duet Jonathana zabilježen je s Lovely Quinces na pjesmi "I Don't Mind". Od gostujućih izvođača na novom materijalu nalaze se i Hrvoje Šćulac, koji svira klavijature na svim pjesmama i harmoniku u "Monkeys", a i već neko vrijeme nastupa s bendom te dječji trio Roberta Rezg Brown, Leda Turato i Fran Barjaktarić kojima je dirigirala Ana Jakšić u pjesmi "Way To Go". Omot "To Hold" naslikao je Mislav Lešić Džedaj, autor fotografija je Filip Gržinčić.



Album je dostupan za download na bandcamp stranici Jonathana.

Ulaznice

Ulaznice za oba koncerta kreću u prodaju u ponedjeljak 26. veljače po cijeni od 60 kn, dok će na dan koncerta trebati izdvojiti 80 kn.

Ulaznice za zagrebački koncert se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13), Aquariusu CD Shopovima (Varšavska 13 i Branimir centar), na svim prodajnim mjestima Eventima te online na www.eventim.hr.

Ulaznice za riječki koncert se mogu kupiti u Dallas Music Shopu (Splitska 2), na svim prodajnim mjestima Eventima te online na www.eventim.hr.