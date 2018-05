Jonathan koncertno predstavlja "To Hold" u Tvornici kulture

Riječka grupa Jonathan, nakon rasprodanog riječkog nastupa, održat će, u subotu 12. svibnja, koncertnu promociju albuma "To Hold" u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Novo izdanje vraća Jonathan u klub koji je bend već nekoliko puta napunio. Aktualni "To Hold" objavljen u veljači kritika je proglasila jednim od najboljih domaćih ovogodišnjih albuma.

U samo nekoliko dana po objavi album je naišao na sjajan prijem kod medija i publike, a kritika ga naziva do sada najboljim izdanjem benda hvaleći zrelost u izražaju, građenje atmosfere, te kvalitetu pjesama. Najavljen singlovima "Something To Cry About" i aktualnim "I Never Meant To Be There", "To Hold" zaokružena je cjelina započeta izdanjem "To Love" .

Jonathan - «I Never Meant To Be There»

Velika potvrda radu benda stiže i iz televizijskog svijeta jer pjesme s aktualnog albuma naći će se u epizodama druge sezone HTV-ove serije "Novine". Ekipa na čelu s režiserom Daliborom Matanićem, zaslužna za izuzetno hvaljenu domaću seriju čiju kvalitetu je prepoznao i Netflix, odlučila je u epizodama nove sezone, ali i u odjavnoj špici, uvrstiti Jonathan, a najviše će prostora dobiti čak tri skladbe: «Seasons», «Wake Up Call» i duet s Lovely Quinces «I Don't Mind».

Koncertna promocija albuma je započela na domaćem terenu u rasprodanom riječkom Pogonu kulture, gdje su nastupili s Lovely Quinces. Bogatom koncertnom popisu Jonathan će dodati i ljetne datume, uz nastupe u Malinskoj na Rock Am Meeru, splitskoj Tvrđavi Gripe, kao i Velvet festivalu, bend planira u nastupe u regiji, kao i Europi, gdje će za početak veliku turneju imati po Rumunjskoj u najvećim dvoranama.

Jonathan - «Try To Get Even»

Ulaznice

Ulaznice za koncerta su u prodaji po cijeni od 60 kn, dok će na dan koncerta trebati izdvojiti 80 kn.

Ulaznice za zagrebački koncert se mogu kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18), Rockmarku (Berislavićeva 13), Aquariusu CD Shopovima (Varšavska 13 i Branimir centar), na svim prodajnim mjestima Eventima te online na www.eventim.hr.