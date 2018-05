Još 7 dana do Sea Stara

Odbrojavanje je počelo, ostalo je još 7 danas do novog Sea Star Festivala! Od četvrtka, 24. svibnja u tri večeri i jedno festivalsko jutro kroz čak 16 pozornica i zona u umaškoj laguni Stella Maris protutnjat će impresivan program obilježen nekim od najvećih internacionalnih i regionalnih glazbenih imena današnjice. Line up novog i osvježenog Sea Stara predvode Hurts, Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Van Dyk, Ofenbach, Tram 11, Edo Maajka & Band, Detour, Nipplepeople, Filatov & Karas, Luke Slater, Krankšvester i mnogi drugi ugledni i utjecajni izvođači. Poznat je kompletan program koji će od Welcome partyja u četvrtak do Closing partyja u nedjelju obilježiti prvi veliki festival ljeta.

ADDIKO TESLA STAGE

Glavna pozornica Sea Star festivala u svojoj je premijernoj godini vidjela neke fantastične nastupe, a u 2018. napraviti će velik korak naprijed. Još jača i moćnija ugostit će svjetske glazbene velesile i trenutno najtraženije regionalne izvođače. U petak će scenom gospodariti globalni hitmaker Robin Schulz, trance velikan Paul Van Dyk, house majstori Filatov & Karas, a sve praćeno sjajnim povratnicima Nipplepeople i Kranšvester te Lutemaniom.

U subotu 26. pozornica će biti će u znaku pop i EDM superstarova. Listu predvode jedan od najboljih live bendova današnjice, moćni Hurts te globalni fenomeni Dimitri Vegas & Like Mike, a slijede ih uzbudljivi Ofenbach, sjajni regionalni favoriti Detour i Boris Štok te nadolazeća zvijezda elektronske glazbe Mattn.

Hurts - «Wonderful Life» (Live at Exit Festival)

NAUTILUS ARENA

Nautilus Arena smještena unutar centralnog ATP stadiona prepuštena je u ruke i mikrofone najboljoj regionalnoj hip hop/trap selekciji koja uključuje Tram 11, Edu Maajku & Band, Krešu Bengalku, Dječake, predivne Sajsi MC i Senidah feat AMN te DJ Vrha, a večer će zaključati mlada zagrebačka drum'n'bass ratnica Tekitoka.

Drugog dana festivala Nautilus će se pretvoriti u ogroman techno klub na otvorenom na čijem čelu stoji kultni trojac Luke Slater, Francois X i Tommy Four Seven. Jednako jaka je i regionalna podrška u kojoj se spaja povijest i budućnost techna ovih prostora, a čine je Toxic, DJ Jock, Ian F i Ivan Komlinović.

Senidah - "Slađana"

Jagermeister Beach Groove Stage, poboljšan prošlogodišnji hit stage Sea Stara ove će godine raditi od četvrtka do subote. Prva dva dana za pultom će se naći iskusni zagrebački DJi Bizzo i Pill Jackson, dok će u subotu nastupiti DJ-ica Rea i brazilsko-talijanski house producent Leandro Da Silva. Sea Starova latino pozornica, Exotic Laguna, ove će se sezone naći na novom mjestu unutar lagune, a aktivna će biti 3 dana, od četvrtka do subote. Zabava u Exotic Laguni u režiji je Kubanca MC Chome, voditelja legendarne Exitove latino scene, kojem se nastupima pridružuju DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito.

Zvuk Silent Octopusa, omiljene tihe pozornice festivala, odjekivat će slušalicama posjetitelja tri večeri. U četvrtak će glazbu vrtjeti trojac iz Pule 207, Mighty Allen i DJ Gaby, a u petak i subotu Kiki Belucci, Sin i JeulzxHubris. Cinema Stage, koji je ove godine na novoj poziciji, odmah uz glavni ulaz, donijet će na velikom kino platnu neke od najboljih nastupa u povijesti Exita.

U četvrtak 24. svibnja vrata Sea Stara otvoriti će se u 20 sati kada započinje Welcome party na tri pozornice u laguni Stella Maris. Ulaz u četvrtak će biti slobodan za sve posjetitelje. Sea Star će u petak i subotu raditi puno snagom, vrata se otvaraju u 19 sati, a program traje do 5 ujutro.

Nedjeljni Closing party počinje u 5, odmah po završetku subotnjih nastupa i traje do 13 sati. Čast da zatvore drugi Sea Star Festival pripala je autoru bezbrojnih tuluma Dejan Milićeviću, sarajevskom tech house dvojcu After Affair, rastućoj slovenskoj i internacionalnoj zvijezdi Aney F-u te naposlijetku sjajnim Splićanima AM:PM.

Uz pozornice važan dio zabavnog segmenta festivala čine zone u kojima se publika može uživati u raznolikoj gastronomskoj ponudi, u miru popiti piće, ali i sjajno se zabaviti. Addiko Fun Zone omogućiti će publici da kroz DJ aplikaciju napravi svoj festivalski song! Uz bogat i raznovrsan Foodland festivalske zone još čine i The invisible cucumber zone by Hendrick's, Cockta Fun Zone, Cockta Dance zone, Red Bull Stribor zone, Beck's zone te Recycle, Opens 2019 i Dynamice.

FESTIVALSKE ULAZNICE PO 279 KN DO 18. SVIBNJA

Aktualna cijena festivalskih ulaznica od svega 279 kn na snazi će biti najkasnije do ponoći s 18. na 19. svibnja ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio.

Osim festivalskih ulaznica u ponudi su dnevne ulaznice od 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznica od 749 kn, a njihove cijene ostaju nepromjenjene.

Pred festival, a zbog ogromnog interesa, Plava laguna je u prodaju pustila dodatne pakete po fantastičnoj last minute cijeni već od 339 kn, a uključuju festivalsku ulaznicu i smještaj. Paketi, uz festivalsku ulaznicu, sadrže dva noćenja na nekoj od dvije istaknute lokacije nedaleko od održavanja festivala - Kanegra Bungalovi i Sol Katoro Apartmani. Apartmani se nalaze samo 10 minuta hoda o festivalske lokacije, dok su bungalovi smješteni u neposrednoj blizini jedne od najljepših istarskih plaža na idealnoj udaljenosti do grada Umaga i festivala. Količine paketa po ovoj izuzetnoj cijeni su ograničene!

Svi detalji Last minute ponude i kompletan info o ulaznicama, smještaju i prijevozu mogu se pronaći na službenoj stranici Sea Star Festivala.