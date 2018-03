Još jedan Žujin kampus srijedom

SRIJEDA 21.3.2018. | Žujin Kampus: DJ KUNA + stolni nogomet + beerpong + nova 'drinking' igra: speed eraser + promo pogodnosti & nagrade (ulaznice za koncerte...) @Vintage Industrial Bar | Start 20:00 I Ulaz: FREE

Prepolovi studentski tjedan i u srijedu 21. ožujka skreni na apsolutno free party uz genijalnog DJ Kunu te beerpong uz koji smo dodali novu drinking igru 'Speed Eraser', koja će testirati vaše dodatne motoričke sposobnosti nakon koje čašice božjeg nektara.

No, to nije sve. Kakav bi to bio studentski sportsko - raskalašeni party bez dobre tekme stolnog nogometa.

Ako igraš, morat ćeš i piti, ako gubiš. pit će i malo više, a uz akcije i nagradni asortiman možeš osvojiti i karte za nadolazeće koncerte. Povedi ekipu i zabava ti ne gine, a niti nagrade u obliku ulaznica za koncerte, majica i ostalih utješnih nagrada.

*beerpong: https://goo.gl/7eD5r4

*speed eraser: https://goo.gl/Z746c4

*stolni nogomet: https://goo.gl/mPi5C4

Studentski program s hrpetinom pogodnosti 'Žujin Kampus' vas poziva na treće izdanje partya 21. ožujka u prostorima Vintage Industriala, a pozvani su svi studenti i oni koji se tako osjećaju.

Za glazbenu selekciju i loženje plesnog podija ovog puta je zadužen DJ KUNA, aka Mario Kunštek, čiji opus uključuje raznolike stilove nadogradnje osobnom interpretacijom kroz duhovite rap improvizacije. DJ Kuna se najčešće pojavljivao u Brvnari, Swankyju, Depotu i Funku, a evo ga i u Vintage Industrialu. Sudjelovao je u brojnim umjetničkim projektima poput Art Parka, Yeti Snowboarding kluba, Grafitti na gradele, SC Kultura promjene i drugih.

Moći ćete uživati u 'veselim' igrama i pogodnostima u obliku promo i loyalty programa u sklopu kojeg ćete moći osvojiti upravo i ulaznice, ali i utješni asortiman. Da bi cijela priča bila zanimljivija, ulaz se ne naplaćuje. Sve što trebate jest doći u srijedu 21.3. u Savsku 160 & let the games begin!